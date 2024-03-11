Блогер Русских рассказала о своей причастности к гибели миллиардера Субботина

11 марта 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Рада Русских дала интервью Ксении Собчак, в котором, в частности, рассказала об использовании магии Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Бывший топ-менеджер «Лукойла», миллиардер Александр Субботин, найденный мертвым в мае 2022 года после обряда очищения в подмосковных Мытищах, стал орудием мести Рады Русских мытищинским шаманам, с которыми у нее был конфликт. Об этом рассказала сама Русских в интервью журналистке Ксении Собчак, отвечая на вопрос, накладывала ли она порчу на кого-нибудь. «Чем хороша магия — магические убийства не запрещены и не отслеживаются, магией можно решить все, что угодно. Очень удобно. Ты проследила эту взаимосвязь, когда Субботина нашли в подвале у шаманов? Это была месть. У меня не получилось их посадить в Мексике. Год я ходила на психотерапию, чтобы понять, может, я спровоцировала ситуацию? Через год психотерапии я поняла, что это действительно было нападение, я никого не провоцировала. И я решила, что отомщу», — рассказала Русских. Ее интервью опубликовано на youtube-канале «Осторожно: Собчак». Месть заключалась в следующем: Русских закинула в свой магический отдел (у экс-кандидата в президенты есть сетка магов по всему миру — прим. URA.RU) заказ, чтобы двух зачинщиков ее избиения, шаманов, проводивших свои ритуалы в особняке в подмосковных Мытищах, «закрыли». Спустя две недели один из магов заявил, что «сегодня всем прилетит». Этими новостями Рада Русских поделилась со своими подписчиками в соцсетях, а вечером они завалили ее личными сообщениями — после того, как стало известно, что в доме у мытищинских шаманов нашли труп Субботина, возбуждено уголовное дело, шаманы задержаны. «Я свою цель выполнила. А то, что ценой человеческой жизни… Я думаю, у них там свои взаимоотношения были. Они там все три придурка, Субботин был перебуханный, упитый насмерть водкой, наглотался валидола, выпил боярышник, другая дикая дичь. И потом они сверху решили его „почистить“ (введя жабий яд — прим. URA.RU)», — добавила Русских. Речь идет о конфликте, который произошел в мае 2022 года. Тогда Русских вместе с шаманами полетела в Мексику за духовными откровениями, но ретрит перерос в попойку с употреблением запрещенных веществ. Покинуть компанию у блогерши сразу не получилось, так как участники, среди которых были высокопоставленные российские служащие, боялись, что она пойдет в полицию и сдаст их. Сбежать ей удалось лишь спустя неделю и то этому предшествовала кровавая драка с организаторами ретрита, во время которой Русских 200 раз ударили каблуком по голове. Тогда заявление в полицию она писать не стала. Александр Субботин скончался от сердечной недостаточности, когда ему проводили обряд очищения. По словам хозяина дома в Мытищах, уроженца Харькова Алексея Пиндюрина, которого также называют «шаман Магуа», экс-топ-менеджер «Лукойла» «прибыл к нему в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения». В этом же интервью Ксении Собчак блогер призналась, что однажды сращивала кости сыну главного редактора уральского глянца Happy. Рада Русских стала еще более известной после того, как решила баллотироваться в президенты России в декабре 2023 года. Ей удалось собрать подписи (0,16% от нормы), хотя сама Рада утверждала, что подписей было более 300 тысяч. Девушка заявила, что не пыталась пиариться за счет выборов, отметив, что ее поступок поможет в дальнейшем лучше коммуницировать с представителями власти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший топ-менеджер «Лукойла», миллиардер Александр Субботин, найденный мертвым в мае 2022 года после обряда очищения в подмосковных Мытищах, стал орудием мести Рады Русских мытищинским шаманам, с которыми у нее был конфликт. Об этом рассказала сама Русских в интервью журналистке Ксении Собчак, отвечая на вопрос, накладывала ли она порчу на кого-нибудь. «Чем хороша магия — магические убийства не запрещены и не отслеживаются, магией можно решить все, что угодно. Очень удобно. Ты проследила эту взаимосвязь, когда Субботина нашли в подвале у шаманов? Это была месть. У меня не получилось их посадить в Мексике. Год я ходила на психотерапию, чтобы понять, может, я спровоцировала ситуацию? Через год психотерапии я поняла, что это действительно было нападение, я никого не провоцировала. И я решила, что отомщу», — рассказала Русских. Ее интервью опубликовано на youtube-канале «Осторожно: Собчак». Месть заключалась в следующем: Русских закинула в свой магический отдел (у экс-кандидата в президенты есть сетка магов по всему миру — прим. URA.RU) заказ, чтобы двух зачинщиков ее избиения, шаманов, проводивших свои ритуалы в особняке в подмосковных Мытищах, «закрыли». Спустя две недели один из магов заявил, что «сегодня всем прилетит». Этими новостями Рада Русских поделилась со своими подписчиками в соцсетях, а вечером они завалили ее личными сообщениями — после того, как стало известно, что в доме у мытищинских шаманов нашли труп Субботина, возбуждено уголовное дело, шаманы задержаны. «Я свою цель выполнила. А то, что ценой человеческой жизни… Я думаю, у них там свои взаимоотношения были. Они там все три придурка, Субботин был перебуханный, упитый насмерть водкой, наглотался валидола, выпил боярышник, другая дикая дичь. И потом они сверху решили его „почистить“ (введя жабий яд — прим. URA.RU)», — добавила Русских. Речь идет о конфликте, который произошел в мае 2022 года. Тогда Русских вместе с шаманами полетела в Мексику за духовными откровениями, но ретрит перерос в попойку с употреблением запрещенных веществ. Покинуть компанию у блогерши сразу не получилось, так как участники, среди которых были высокопоставленные российские служащие, боялись, что она пойдет в полицию и сдаст их. Сбежать ей удалось лишь спустя неделю и то этому предшествовала кровавая драка с организаторами ретрита, во время которой Русских 200 раз ударили каблуком по голове. Тогда заявление в полицию она писать не стала. Александр Субботин скончался от сердечной недостаточности, когда ему проводили обряд очищения. По словам хозяина дома в Мытищах, уроженца Харькова Алексея Пиндюрина, которого также называют «шаман Магуа», экс-топ-менеджер «Лукойла» «прибыл к нему в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения». В этом же интервью Ксении Собчак блогер призналась, что однажды сращивала кости сыну главного редактора уральского глянца Happy. Рада Русских стала еще более известной после того, как решила баллотироваться в президенты России в декабре 2023 года. Ей удалось собрать подписи (0,16% от нормы), хотя сама Рада утверждала, что подписей было более 300 тысяч. Девушка заявила, что не пыталась пиариться за счет выборов, отметив, что ее поступок поможет в дальнейшем лучше коммуницировать с представителями власти.