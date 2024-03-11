Блогер Рада Русских рассказала, как руками сращивала кости людям

Блогер Рада Русских заявила, что руками вылечила мальчику сломанную ногу

11 марта 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Рада Русских сейчас отошла от целительских дел Фото: соцсети Рады Русских Блогер Рада Русских из Екатеринбурга призналась, что однажды сращивала кости сыну главного редактора уральского глянца «Happy». Об этом она заявила в интервью Ксении Собчак, которое опубликовано на канале «Осторожно, Собчак» на YouTube. «Я работала в журнале „Happy“ — был такой глянцевый журнал в Екатеринбурге. И у моей начальницы, у главного редактора, сын был в какой-то юниорской сборной, суперчемпион, ездил во всякие мировые турне, занимался лыжами. И он за какое-то время до супервыступления падает и ломает себе нижнюю часть [ноги]. Доктора говорили, что он [будет] инвалидом до конца жизни. Через два сеанса он у меня нормально сросся. Он не хромал, не стал инвалидом. Это реальная история, у меня была куча свидетелей», — рассказала Рада. Блогер утверждает, что лечила парня прямо на работе. «Он приезжал ко мне на обед, я сидела и руками лечила на глазах у всей моей рабочей команды», — объяснила блогер. По ее словам, кости у мальчика срослись за два месяца. Русских заявила, что сейчас лечением больше не занимается. Блогер Русских стала еще более известной после того, как решила баллотироваться в президенты России в декабре 2023 года. Ей удалось собрать подписи (0,16% от нормы), хотя сама Рада утверждала, что подписей было более 300 тысяч. Блогер заявила, что не пыталась пиариться за счет выборов, отметив, что ее поступок поможет в дальнейшем лучше коммуницировать с представителями власти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Блогер Рада Русских из Екатеринбурга призналась, что однажды сращивала кости сыну главного редактора уральского глянца «Happy». Об этом она заявила в интервью Ксении Собчак, которое опубликовано на канале «Осторожно, Собчак» на YouTube. «Я работала в журнале „Happy“ — был такой глянцевый журнал в Екатеринбурге. И у моей начальницы, у главного редактора, сын был в какой-то юниорской сборной, суперчемпион, ездил во всякие мировые турне, занимался лыжами. И он за какое-то время до супервыступления падает и ломает себе нижнюю часть [ноги]. Доктора говорили, что он [будет] инвалидом до конца жизни. Через два сеанса он у меня нормально сросся. Он не хромал, не стал инвалидом. Это реальная история, у меня была куча свидетелей», — рассказала Рада. Блогер утверждает, что лечила парня прямо на работе. «Он приезжал ко мне на обед, я сидела и руками лечила на глазах у всей моей рабочей команды», — объяснила блогер. По ее словам, кости у мальчика срослись за два месяца. Русских заявила, что сейчас лечением больше не занимается. Блогер Русских стала еще более известной после того, как решила баллотироваться в президенты России в декабре 2023 года. Ей удалось собрать подписи (0,16% от нормы), хотя сама Рада утверждала, что подписей было более 300 тысяч. Блогер заявила, что не пыталась пиариться за счет выборов, отметив, что ее поступок поможет в дальнейшем лучше коммуницировать с представителями власти.