В Надым пригласили судью из Кургана

В городском суде Надыма (ЯНАО) к обязанностям приступил судья из Кургана. Об этом сообщили в пресс-службе окружного судебного департамента.
«В Надымском городском суде Ямало-Ненецкого автономного округа к исполнению обязанностей приступил новый судья. Председатель суда Виталий Анохин представил коллективу судью Дениса Давыдова, назначенного Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2024 года №117. Десять лет Денис Давыдов работал на различных должностях в районных прокуратурах Курганской области», — говорится в сообщении УДС в ЯНАО.
Ранее URA.RU сообщило о назначении нового судьи в Надымский суд (ЯНАО). Соответственный указ подписал президент России Владимир Путин.
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