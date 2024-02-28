В Надым пригласили судью из Кургана

В городском суде Надыма приступил к обязанностям новый судья

28 февраля 2024 в 12:52 Размер текста - 17 +

Новый судья Надымского горсуда Денис Давыдов приступил к работе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городском суде Надыма (ЯНАО) к обязанностям приступил судья из Кургана. Об этом сообщили в пресс-службе окружного судебного департамента. «В Надымском городском суде Ямало-Ненецкого автономного округа к исполнению обязанностей приступил новый судья. Председатель суда Виталий Анохин представил коллективу судью Дениса Давыдова, назначенного Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2024 года №117. Десять лет Денис Давыдов работал на различных должностях в районных прокуратурах Курганской области», — говорится в сообщении УДС в ЯНАО. Ранее URA.RU сообщило о назначении нового судьи в Надымский суд (ЯНАО). Соответственный указ подписал президент России Владимир Путин.

В городском суде Надыма (ЯНАО) к обязанностям приступил судья из Кургана. Об этом сообщили в пресс-службе окружного судебного департамента. «В Надымском городском суде Ямало-Ненецкого автономного округа к исполнению обязанностей приступил новый судья. Председатель суда Виталий Анохин представил коллективу судью Дениса Давыдова, назначенного Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2024 года №117. Десять лет Денис Давыдов работал на различных должностях в районных прокуратурах Курганской области», — говорится в сообщении УДС в ЯНАО. Ранее URA.RU сообщило о назначении нового судьи в Надымский суд (ЯНАО). Соответственный указ подписал президент России Владимир Путин.