Коллега парикмахера, которая обрила пенсионерку, рассказала детали конфликта

Парикмахер в Перми обрила пенсионерку потому, что та заплатила ей 5 рублей

11 марта 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

После стрижки парикмахер обрила пенсионерку наголо Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Скандал, который произошел в пермской парикмахерской по улице Плеханова, где обрили пенсионерку и заставили подметать волосы, произошел 13 мая 2023 года. Мастер поступила так, потому что женщина заплатила ей за работу всего 5 рублей. об этом URA.RU рассказала Вера, коллега Анастасии, обрившей голову женщине. «Я в тот день была на выходном, но помню, что это произошло 13 мая 2023 года. Эта женщина не всегда ведет себя адекватно. Она живет рядом с этой парикмахерской и постоянно просит у людей сигареты, кому-то гадает, на кого-то наговаривает, поет песни. В тот день после стрижки она начала смеяться, косить под дурочку и дала Насте за стрижку 5 рублей. Настю это задело, и она вот так на нее накричала», — рассказал Вера. Женщина призналась, что они вдвоем продолжали работать в этой парикмахерской. В конце февраля стали работать по-другому адресу, а когда история получила огласку, то перестала работать. «У Насти всегда было много клиентов. После всего этого ей стали писать и спрашивать, как так получилось. Она решила сделать паузу и сейчас не работает», — призналась женщина. Скандал с пенсионеркой заинтересовал главу СКР Александра Бастрыкина. Он поручил возбудить уголовное дело. К проверке инцидента также подключилась прокуратура Пермского края. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Скандал, который произошел в пермской парикмахерской по улице Плеханова, где обрили пенсионерку и заставили подметать волосы, произошел 13 мая 2023 года. Мастер поступила так, потому что женщина заплатила ей за работу всего 5 рублей. об этом URA.RU рассказала Вера, коллега Анастасии, обрившей голову женщине. «Я в тот день была на выходном, но помню, что это произошло 13 мая 2023 года. Эта женщина не всегда ведет себя адекватно. Она живет рядом с этой парикмахерской и постоянно просит у людей сигареты, кому-то гадает, на кого-то наговаривает, поет песни. В тот день после стрижки она начала смеяться, косить под дурочку и дала Насте за стрижку 5 рублей. Настю это задело, и она вот так на нее накричала», — рассказал Вера. Женщина призналась, что они вдвоем продолжали работать в этой парикмахерской. В конце февраля стали работать по-другому адресу, а когда история получила огласку, то перестала работать. «У Насти всегда было много клиентов. После всего этого ей стали писать и спрашивать, как так получилось. Она решила сделать паузу и сейчас не работает», — призналась женщина. Скандал с пенсионеркой заинтересовал главу СКР Александра Бастрыкина. Он поручил возбудить уголовное дело. К проверке инцидента также подключилась прокуратура Пермского края.