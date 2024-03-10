В пермском СК раскрыли новые детали оскорбления пенсионерки в парикмахерской

Пермское СУ СК: парикмахер нанесла побои побритой налысо пенсионерке

11 марта 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

По факту произошедшего в парикмахерской возбуждено уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермская пенсионерка, которую парикмахер постригла налысо и заставила убираться в парикмахерской, оказалась избита. Об этом сообщается в telegram-канале регионального следственного управления СК. По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело во статье «Побои» (ст. 116 УК РФ». «Сотрудница парикмахерской, расположенной на территории Дзержинского района города Перми, высказывая угрозы, несла побои и совершила иные насильственные действия в отношении пожилой женщины — клиентки указанной парикмахерской. По факту применения насилия в отношении пожилой женщины возбуждено уголовное по ст. 116 УК РФ (побои)», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется также, что случившееся произошло «в один из дней 2023 года». Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором парикмахер почти налысо постригла пожилую женщину. Она также оскорбляла пенсионерку, угрожала ей физической расправой и заставляла прибираться в салоне. Поводом для агрессивного поведения парикмахера послужило то, что пожилая пермячка забыла принести с собой деньги. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил региональному управлению ведомства разобраться в случившемся и возбудить дело. Свою проверку по данному факту проводит прокуратура.

Пермская пенсионерка, которую парикмахер постригла налысо и заставила убираться в парикмахерской, оказалась избита. Об этом сообщается в telegram-канале регионального следственного управления СК. По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело во статье «Побои» (ст. 116 УК РФ». «Сотрудница парикмахерской, расположенной на территории Дзержинского района города Перми, высказывая угрозы, несла побои и совершила иные насильственные действия в отношении пожилой женщины — клиентки указанной парикмахерской. По факту применения насилия в отношении пожилой женщины возбуждено уголовное по ст. 116 УК РФ (побои)», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется также, что случившееся произошло «в один из дней 2023 года». Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором парикмахер почти налысо постригла пожилую женщину. Она также оскорбляла пенсионерку, угрожала ей физической расправой и заставляла прибираться в салоне. Поводом для агрессивного поведения парикмахера послужило то, что пожилая пермячка забыла принести с собой деньги. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил региональному управлению ведомства разобраться в случившемся и возбудить дело. Свою проверку по данному факту проводит прокуратура.