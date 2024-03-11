Претендент на должность главы курганского депздрава завел telegram-канал

Александр Савин завел telegram-канал, в котором рассказывает о своей работе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Претендент на пост главы департамента здравоохранения Курганской области — главный врач межрайонной больницы №7 (Шумиха, Альменево) Александр Савин завел telegram-канал «Sавин. А.S», в котором обещает рассказывать интересные новости с работы. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Решил создать канал, приглашаю всех. Буду публиковать интересные новости с работы и немного личной жизни», — написал Савин в соцсети «ВКонтакте». На канале будет несколько рубрик.

В рубрике «Будни главного врача» Савин написал, что проверил карты медицинской помощи. «Решил добавить несколько пунктов в карту, которые касаются профилактической медицины, посещения медицинской организации. Далее будем мониторить, наша основная цель — снизить количество вызовов к пациентам с хроническими болезням и увеличить количество их обращений в поликлинику», — отметил он.

Ранее URA.RU писало, что главврач межрайонной больницы №7 Александр Савин подал документы на участие в конкурсе на должность директора департамента здравоохранения Курганской области. Анестезиолог-реаниматолог из Екатеринбурга перебрался в Шумиху в июне 2023 года. В конце февраля 2024 года окончил РАНХиГС с красным дипломом по специальности «Государственное и муниципальное управление».