Претендент на должность главы курганского депздрава завел telegram-канал

Претендент на пост главы департамента здравоохранения Курганской области — главный врач межрайонной больницы №7 (Шумиха, Альменево) Александр Савин завел telegram-канал «Sавин. А.S», в котором обещает рассказывать интересные новости с работы. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».
«Решил создать канал, приглашаю всех. Буду публиковать интересные новости с работы и немного личной жизни», — написал Савин в соцсети «ВКонтакте». На канале будет несколько рубрик.
В рубрике «Будни главного врача» Савин написал, что проверил карты медицинской помощи. «Решил добавить несколько пунктов в карту, которые касаются профилактической медицины, посещения медицинской организации. Далее будем мониторить, наша основная цель — снизить количество вызовов к пациентам с хроническими болезням и увеличить количество их обращений в поликлинику», — отметил он.
Ранее URA.RU писало, что главврач межрайонной больницы №7 Александр Савин подал документы на участие в конкурсе на должность директора департамента здравоохранения Курганской области. Анестезиолог-реаниматолог из Екатеринбурга перебрался в Шумиху в июне 2023 года. В конце февраля 2024 года окончил РАНХиГС с красным дипломом по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Претендент на пост главы депздрава Курганской области Александр Савин завел telegram-канал, в котором пишет о своей работе в больнице
Фото: Александр Савин, https://web.telegram.org/k/#@savinglav
Претендент на пост главы департамента здравоохранения Курганской области — главный врач межрайонной больницы №7 (Шумиха, Альменево) Александр Савин завел telegram-канал «Sавин. А.S», в котором обещает рассказывать интересные новости с работы. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте». «Решил создать канал, приглашаю всех. Буду публиковать интересные новости с работы и немного личной жизни», — написал Савин в соцсети «ВКонтакте». На канале будет несколько рубрик. В рубрике «Будни главного врача» Савин написал, что проверил карты медицинской помощи. «Решил добавить несколько пунктов в карту, которые касаются профилактической медицины, посещения медицинской организации. Далее будем мониторить, наша основная цель — снизить количество вызовов к пациентам с хроническими болезням и увеличить количество их обращений в поликлинику», — отметил он. Ранее URA.RU писало, что главврач межрайонной больницы №7 Александр Савин подал документы на участие в конкурсе на должность директора департамента здравоохранения Курганской области. Анестезиолог-реаниматолог из Екатеринбурга перебрался в Шумиху в июне 2023 года. В конце февраля 2024 года окончил РАНХиГС с красным дипломом по специальности «Государственное и муниципальное управление».