Претендент на должность главы курганского депздрава завел telegram-канал

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Александр Савин завел telegram-канал, в котором рассказывает о своей работе Фото:

Претендент на пост главы департамента здравоохранения Курганской области — главный врач межрайонной больницы №7 (Шумиха, Альменево) Александр Савин завел telegram-канал «Sавин. А.S», в котором обещает рассказывать интересные новости с работы. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Решил создать канал, приглашаю всех. Буду публиковать интересные новости с работы и немного личной жизни», — написал Савин в соцсети «ВКонтакте». На канале будет несколько рубрик.

В рубрике «Будни главного врача» Савин написал, что проверил карты медицинской помощи. «Решил добавить несколько пунктов в карту, которые касаются профилактической медицины, посещения медицинской организации. Далее будем мониторить, наша основная цель — снизить количество вызовов к пациентам с хроническими болезням и увеличить количество их обращений в поликлинику», — отметил он.

Ранее URA.RU писало, что главврач межрайонной больницы №7 Александр Савин подал документы на участие в конкурсе на должность директора департамента здравоохранения Курганской области. Анестезиолог-реаниматолог из Екатеринбурга перебрался в Шумиху в июне 2023 года. В конце февраля 2024 года окончил РАНХиГС с красным дипломом по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Претендент на пост главы депздрава Курганской области Александр Савин завел telegram-канал, в котором пишет о своей работе в больнице
Претендент на пост главы депздрава Курганской области Александр Савин завел telegram-канал, в котором пишет о своей работе в больнице
Фото:

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Претендент на пост главы департамента здравоохранения Курганской области — главный врач межрайонной больницы №7 (Шумиха, Альменево) Александр Савин завел telegram-канал «Sавин. А.S», в котором обещает рассказывать интересные новости с работы. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте». «Решил создать канал, приглашаю всех. Буду публиковать интересные новости с работы и немного личной жизни», — написал Савин в соцсети «ВКонтакте». На канале будет несколько рубрик. В рубрике «Будни главного врача» Савин написал, что проверил карты медицинской помощи. «Решил добавить несколько пунктов в карту, которые касаются профилактической медицины, посещения медицинской организации. Далее будем мониторить, наша основная цель — снизить количество вызовов к пациентам с хроническими болезням и увеличить количество их обращений в поликлинику», — отметил он. Ранее URA.RU писало, что главврач межрайонной больницы №7 Александр Савин подал документы на участие в конкурсе на должность директора департамента здравоохранения Курганской области. Анестезиолог-реаниматолог из Екатеринбурга перебрался в Шумиху в июне 2023 года. В конце февраля 2024 года окончил РАНХиГС с красным дипломом по специальности «Государственное и муниципальное управление».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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