В следственном управлении Тюменской области произошли перестановки

Руководителем следственного отдела по Тобольску назначен Владимир Панов

11 марта 2024 в 17:13 Размер текста - 17 +

Владимир Панов возглавил Следственный отдел СКР по г. Тобольску Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Руководителем следственного отдела Следственного комитета России по Тобольску (Тюменская область) стал Владимир Панов. Информация об этом указана на официальном сайте областного управления ведомства. «Следственный отдел по городу Тобольску. Руководитель — Панов Владимир Николаевич», — указано на официальном сайте СУ СК РФ по Тюменской области. Ранее Панов длительное время занимал должность старшего следователя СУ СК РФ по Тюменской области по Тобольску. В январе 2023 года был переведен в Голышмановский район, где был назначен исполняющим обязанности начальника межрайонного отдела СКР.

Руководителем следственного отдела Следственного комитета России по Тобольску (Тюменская область) стал Владимир Панов. Информация об этом указана на официальном сайте областного управления ведомства. «Следственный отдел по городу Тобольску. Руководитель — Панов Владимир Николаевич», — указано на официальном сайте СУ СК РФ по Тюменской области. Ранее Панов длительное время занимал должность старшего следователя СУ СК РФ по Тюменской области по Тобольску. В январе 2023 года был переведен в Голышмановский район, где был назначен исполняющим обязанности начальника межрайонного отдела СКР.