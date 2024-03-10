10 марта 2024

В следственном управлении Тюменской области произошли перестановки

Руководителем следственного отдела по Тобольску назначен Владимир Панов
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Владимир Панов возглавил Следственный отдел СКР по г. Тобольску Фото:

Руководителем следственного отдела Следственного комитета России по Тобольску (Тюменская область) стал Владимир Панов. Информация об этом указана на официальном сайте областного управления ведомства.

«Следственный отдел по городу Тобольску. Руководитель — Панов Владимир Николаевич», — указано на официальном сайте СУ СК РФ по Тюменской области.

Ранее Панов длительное время занимал должность старшего следователя СУ СК РФ по Тюменской области по Тобольску. В январе 2023 года был переведен в Голышмановский район, где был назначен исполняющим обязанности начальника межрайонного отдела СКР.

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Руководителем следственного отдела Следственного комитета России по Тобольску (Тюменская область) стал Владимир Панов. Информация об этом указана на официальном сайте областного управления ведомства. «Следственный отдел по городу Тобольску. Руководитель — Панов Владимир Николаевич», — указано на официальном сайте СУ СК РФ по Тюменской области. Ранее Панов длительное время занимал должность старшего следователя СУ СК РФ по Тюменской области по Тобольску. В январе 2023 года был переведен в Голышмановский район, где был назначен исполняющим обязанности начальника межрайонного отдела СКР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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