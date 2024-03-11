Уроженца ЯНАО, устроившего перестрелку с челябинскими полицейскими, отправили в СИЗО. Фото

Уроженца ЯНАО Дембицкого, стрелявшего в полицейских, отправили под стражу
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, зона, колония, тюрьма, нары, изолятор, решетка на окне, следственный изолятор, тюремная камера
Следующие два месяца Василий Дембицкий проведет в СИЗО Фото:
новость из сюжета
Наркоторговец из ЯНАО устроил перестрелку с челябинскими полицейскими

Кыштымский горсуд 11 февраля отправил под стражу уроженца Нового Уренгоя (ЯНАО) Василия Дембицкого, который устроил перестрелку с челябинскими полицейскими, пытаясь уйти от погони. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, обвиняемый пробудет в СИЗО, минимум, два месяца.

«Суд постановил избрать в отношении Дембицкого меру пресечения в виде содержания под стражей. Сроком на два месяца. То есть до 9 мая», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону.

Дембицкий спровоцировал погоню с последующей перестрелкой в минувшие выходные. Все началось с того, что машину, за рулем которой был обвиняемый, остановили для проверки документов. Выяснилось, что водительское удостоверение поддельное. Тогда Дембицкий решил сбежать и дал по газам.

Патрульные преследовали его до момента, пока мужчина не заехал в сады. Там он бросился бежать, полицейские проследовали за ним. Тогда Дембицкий принялся отстреливаться и ранил одного сотрудника. Однако все равно был задержан.

Василия Дембицкого отправили в СИЗО на два месяца
Василия Дембицкого отправили в СИЗО на два месяца
Фото:

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Кыштымский горсуд 11 февраля отправил под стражу уроженца Нового Уренгоя (ЯНАО) Василия Дембицкого, который устроил перестрелку с челябинскими полицейскими, пытаясь уйти от погони. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, обвиняемый пробудет в СИЗО, минимум, два месяца. «Суд постановил избрать в отношении Дембицкого меру пресечения в виде содержания под стражей. Сроком на два месяца. То есть до 9 мая», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону. Дембицкий спровоцировал погоню с последующей перестрелкой в минувшие выходные. Все началось с того, что машину, за рулем которой был обвиняемый, остановили для проверки документов. Выяснилось, что водительское удостоверение поддельное. Тогда Дембицкий решил сбежать и дал по газам. Патрульные преследовали его до момента, пока мужчина не заехал в сады. Там он бросился бежать, полицейские проследовали за ним. Тогда Дембицкий принялся отстреливаться и ранил одного сотрудника. Однако все равно был задержан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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