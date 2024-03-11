Кыштымский горсуд 11 февраля отправил под стражу уроженца Нового Уренгоя (ЯНАО) Василия Дембицкого, который устроил перестрелку с челябинскими полицейскими, пытаясь уйти от погони. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, обвиняемый пробудет в СИЗО, минимум, два месяца.
«Суд постановил избрать в отношении Дембицкого меру пресечения в виде содержания под стражей. Сроком на два месяца. То есть до 9 мая», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону.
Дембицкий спровоцировал погоню с последующей перестрелкой в минувшие выходные. Все началось с того, что машину, за рулем которой был обвиняемый, остановили для проверки документов. Выяснилось, что водительское удостоверение поддельное. Тогда Дембицкий решил сбежать и дал по газам.
Патрульные преследовали его до момента, пока мужчина не заехал в сады. Там он бросился бежать, полицейские проследовали за ним. Тогда Дембицкий принялся отстреливаться и ранил одного сотрудника. Однако все равно был задержан.
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