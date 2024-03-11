Полицейские Курганской области поздравили и вручили паспорт РФ жителю Казахстана Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Кетовском отделении МВД России (Курганская область) прошла церемония вручения паспорта гражданина РФ мужчине из Казахстана, который переехал в село Кетово для постоянного проживания и воссоединения с семьей. Об этом сообщает пресс-служба МВД в своем telegram-канале.

«В отделе МВД России „Кетовский“ состоялось торжественное вручение паспорта гражданина РФ жителю Казахстана, который прибыл в село Кетово для постоянного проживания и воссоединения с семьей. Его супруга и дочь уже некоторое время назад переехали в Курганскую область и приобрели гражданство России. Мужчина принес присягу и получил документы, удостоверяющие личность», — указано в канале «Полиция Курганской области»

Начальник отдела полиции «Кетовский» Ербол Нуганов поздравил новоиспеченного гражданина РФ, выразив надежду на благоприятные перемены и успешное осуществление его планов. А руководитель миграционного отдела ОМВД Станислав Харитонов в знак памяти об этом дне вручил ему Конституцию РФ.

Ранее URA.RU писало, что житель Казахстана переехал в Курган со своей супругой, чтобы получить российское гражданство. Сообщалось, что он сделал это, чтобы подписать контракт с Минобороны РФ и уехать служить по контракту в зону СВО.