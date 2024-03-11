Правительство направит регионам миллиард на социальную газификацию

Власти направят один миллиард рублей на программу социальной газификации. Средства получат 57 регионов России, об этом рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 11 марта.
«В 2024 году на подключение домов льготников к газовым сетям из федерального бюджета будет дополнительно направлен один млрд рублей», — заявил Михаил Мишустин. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24».
По информации премьера, участникам СВО и членам их семей, ветеранам Великой Отечественной, многодетным родителям, малоимущим гражданам предоставляется по 100 тысяч рублей в 57 регионах России. Всего за время реализации программы к газу были подключены более 500 тысяч частных домов.
«Прошу глав регионов держать на особом контроле проведение социальной газификации. Все должно быть организовано максимально удобно и понятно для людей. Нужно помогать им с прохождением всех формальных процедур, оперативно реагируя на их обращения», — заключил Мишустин.
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