Правительство направит регионам миллиард на социальную газификацию

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Сбор гостей на послание президента Федеральному Собранию. Москва, мишустин михаил
Мишустин призвал глав регионов держать на особом контроле газификацию граждан Фото:

Власти направят один миллиард рублей на программу социальной газификации. Средства получат 57 регионов России, об этом рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 11 марта.

«В 2024 году на подключение домов льготников к газовым сетям из федерального бюджета будет дополнительно направлен один млрд рублей», — заявил Михаил Мишустин. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24».

По информации премьера, участникам СВО и членам их семей, ветеранам Великой Отечественной, многодетным родителям, малоимущим гражданам предоставляется по 100 тысяч рублей в 57 регионах России. Всего за время реализации программы к газу были подключены более 500 тысяч частных домов.

«Прошу глав регионов держать на особом контроле проведение социальной газификации. Все должно быть организовано максимально удобно и понятно для людей. Нужно помогать им с прохождением всех формальных процедур, оперативно реагируя на их обращения», — заключил Мишустин.

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Власти направят один миллиард рублей на программу социальной газификации. Средства получат 57 регионов России, об этом рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 11 марта. «В 2024 году на подключение домов льготников к газовым сетям из федерального бюджета будет дополнительно направлен один млрд рублей», — заявил Михаил Мишустин. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24». По информации премьера, участникам СВО и членам их семей, ветеранам Великой Отечественной, многодетным родителям, малоимущим гражданам предоставляется по 100 тысяч рублей в 57 регионах России. Всего за время реализации программы к газу были подключены более 500 тысяч частных домов. «Прошу глав регионов держать на особом контроле проведение социальной газификации. Все должно быть организовано максимально удобно и понятно для людей. Нужно помогать им с прохождением всех формальных процедур, оперативно реагируя на их обращения», — заключил Мишустин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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