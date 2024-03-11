Правительство направит регионам миллиард на социальную газификацию

11 марта 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Мишустин призвал глав регионов держать на особом контроле газификацию граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти направят один миллиард рублей на программу социальной газификации. Средства получат 57 регионов России, об этом рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 11 марта. «В 2024 году на подключение домов льготников к газовым сетям из федерального бюджета будет дополнительно направлен один млрд рублей», — заявил Михаил Мишустин. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24». По информации премьера, участникам СВО и членам их семей, ветеранам Великой Отечественной, многодетным родителям, малоимущим гражданам предоставляется по 100 тысяч рублей в 57 регионах России. Всего за время реализации программы к газу были подключены более 500 тысяч частных домов. «Прошу глав регионов держать на особом контроле проведение социальной газификации. Все должно быть организовано максимально удобно и понятно для людей. Нужно помогать им с прохождением всех формальных процедур, оперативно реагируя на их обращения», — заключил Мишустин.

Власти направят один миллиард рублей на программу социальной газификации. Средства получат 57 регионов России, об этом рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 11 марта. «В 2024 году на подключение домов льготников к газовым сетям из федерального бюджета будет дополнительно направлен один млрд рублей», — заявил Михаил Мишустин. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24». По информации премьера, участникам СВО и членам их семей, ветеранам Великой Отечественной, многодетным родителям, малоимущим гражданам предоставляется по 100 тысяч рублей в 57 регионах России. Всего за время реализации программы к газу были подключены более 500 тысяч частных домов. «Прошу глав регионов держать на особом контроле проведение социальной газификации. Все должно быть организовано максимально удобно и понятно для людей. Нужно помогать им с прохождением всех формальных процедур, оперативно реагируя на их обращения», — заключил Мишустин.