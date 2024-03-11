Жители ЯНАО жалуются в Роспотребнадзор на маркетплейсы

11 марта 2024 в 18:42 Размер текста - 17 +

Специалисты помогли потребителям взыскать более трех млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Ямало-Ненецкого автономного округа в 2023 году чаще всего обращались в Роспотребнадзор с жалобами на некачественный товар и покупки на маркетплейсах. Об этом рассказала заместитель начальника отдела управления Роспотребнадзора по ЯНАО Татьяна Прокопенко. «В 2023 году было 1089 обращений в Роспотребнадзор. Основные жалобы касались сферы ЖКХ, розничной торговли, маркетплейсов, бытовых и транспортных услуг. Чаще всего жители округа обращались с проблемой некачественной бытовой техники, в основном стиральных машин», — сообщила Прокопенко на пресс-конференции. В Роспотребнадзоре отметили, что в прошлом году ими было подано 88 исков в защиту потребителей. Суд удовлетворил 55 обращений, было возмещено более трех миллионов рублей. «Специалистами также были подготовлены 299 заключений для суда, по которым в пользу потребителей возместили 16 млн рублей», — подчеркнула Прокопенко. Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор по ЯНАО изъял с прилавков магазинов почти десять тонн овощей в 2023 году. Основными причинами изъятия продуктов из оборота стало несоответствие требованиям технических регламентов и истекший срок годности.

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа в 2023 году чаще всего обращались в Роспотребнадзор с жалобами на некачественный товар и покупки на маркетплейсах. Об этом рассказала заместитель начальника отдела управления Роспотребнадзора по ЯНАО Татьяна Прокопенко. «В 2023 году было 1089 обращений в Роспотребнадзор. Основные жалобы касались сферы ЖКХ, розничной торговли, маркетплейсов, бытовых и транспортных услуг. Чаще всего жители округа обращались с проблемой некачественной бытовой техники, в основном стиральных машин», — сообщила Прокопенко на пресс-конференции. В Роспотребнадзоре отметили, что в прошлом году ими было подано 88 исков в защиту потребителей. Суд удовлетворил 55 обращений, было возмещено более трех миллионов рублей. «Специалистами также были подготовлены 299 заключений для суда, по которым в пользу потребителей возместили 16 млн рублей», — подчеркнула Прокопенко. Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор по ЯНАО изъял с прилавков магазинов почти десять тонн овощей в 2023 году. Основными причинами изъятия продуктов из оборота стало несоответствие требованиям технических регламентов и истекший срок годности.