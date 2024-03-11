Жители ЯНАО жалуются в Роспотребнадзор на маркетплейсы

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Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, ржд, роспотребнадзор, жд вокзал челябинск, пригородные кассы
Специалисты помогли потребителям взыскать более трех млн рублей Фото:

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа в 2023 году чаще всего обращались в Роспотребнадзор с жалобами на некачественный товар и покупки на маркетплейсах. Об этом рассказала заместитель начальника отдела управления Роспотребнадзора по ЯНАО Татьяна Прокопенко.

«В 2023 году было 1089 обращений в Роспотребнадзор. Основные жалобы касались сферы ЖКХ, розничной торговли, маркетплейсов, бытовых и транспортных услуг. Чаще всего жители округа обращались с проблемой некачественной бытовой техники, в основном стиральных машин», — сообщила Прокопенко на пресс-конференции.

В Роспотребнадзоре отметили, что в прошлом году ими было подано 88 исков в защиту потребителей. Суд удовлетворил 55 обращений, было возмещено более трех миллионов рублей. «Специалистами также были подготовлены 299 заключений для суда, по которым в пользу потребителей возместили 16 млн рублей», — подчеркнула Прокопенко.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор по ЯНАО изъял с прилавков магазинов почти десять тонн овощей в 2023 году. Основными причинами изъятия продуктов из оборота стало несоответствие требованиям технических регламентов и истекший срок годности.

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Жители Ямало-Ненецкого автономного округа в 2023 году чаще всего обращались в Роспотребнадзор с жалобами на некачественный товар и покупки на маркетплейсах. Об этом рассказала заместитель начальника отдела управления Роспотребнадзора по ЯНАО Татьяна Прокопенко. «В 2023 году было 1089 обращений в Роспотребнадзор. Основные жалобы касались сферы ЖКХ, розничной торговли, маркетплейсов, бытовых и транспортных услуг. Чаще всего жители округа обращались с проблемой некачественной бытовой техники, в основном стиральных машин», — сообщила Прокопенко на пресс-конференции. В Роспотребнадзоре отметили, что в прошлом году ими было подано 88 исков в защиту потребителей. Суд удовлетворил 55 обращений, было возмещено более трех миллионов рублей. «Специалистами также были подготовлены 299 заключений для суда, по которым в пользу потребителей возместили 16 млн рублей», — подчеркнула Прокопенко. Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор по ЯНАО изъял с прилавков магазинов почти десять тонн овощей в 2023 году. Основными причинами изъятия продуктов из оборота стало несоответствие требованиям технических регламентов и истекший срок годности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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