Невестка депутата Сургута стала фигуранткой уголовного дела из-за прогулочного полета на самолете

СКР возбудил уголовное дело против невестки депутата Сургута

12 марта 2024 в 20:33 Размер текста - 17 +

Девушка проводила клиентку к самолету и стала подозреваемой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Невестка депутата Сургута Евгения Барсова стала фигуранткой уголовного дела из-за прогулочного полета на частном самолете. Об этом URA.RU сообщил сам народный избранник. Изначально уголовное дело, по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, было возбуждено в отношении летчицы пилотажной группы «Барсы» Снежаны Игнатенко. Одна из клиенток пожаловалась, что когда летала с ней на самолете, то якобы была «смертельно испугана». «Сейчас дело шьют и на мою невестку. Ее обвиняют в том, что она организатор оказания небезопасных услуг. Хотя она просто помогла девушке, написавшей заявление на Игнатенко, пройти к самолету. Ну это простая вежливость и все», — сообщил Барсов. При этом депутат отметил, что ее даже объявили в розыск. Хотя сама девушка даже не знала, что является подозреваемой. Ни повесток, ни сообщений от СКР ей не приходило. В итоге девушка узнала об этом от сотрудников полиции, которые задержали ее в поликлинике, куда она приехала с месячным младенцем. «Я не понимаю, зачем так делать. Похоже на какую-то плохую провокацию. Просто кому это нужно», — задается вопросом депутат. За разъяснениями журналист агентства обратился в центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Там отказались комментировать ход расследования по данному разбирательству. Ранее URA.RU сообщало, что в отношении летчицы пилотажной группы «Барсы» Игнатенко возбуждено уголовное дело. Депутат Евгений Барсов уверен, что летчица из его летного состава стала жертвой провокации и попала под уголовное преследование. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Невестка депутата Сургута Евгения Барсова стала фигуранткой уголовного дела из-за прогулочного полета на частном самолете. Об этом URA.RU сообщил сам народный избранник. Изначально уголовное дело, по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, было возбуждено в отношении летчицы пилотажной группы «Барсы» Снежаны Игнатенко. Одна из клиенток пожаловалась, что когда летала с ней на самолете, то якобы была «смертельно испугана». «Сейчас дело шьют и на мою невестку. Ее обвиняют в том, что она организатор оказания небезопасных услуг. Хотя она просто помогла девушке, написавшей заявление на Игнатенко, пройти к самолету. Ну это простая вежливость и все», — сообщил Барсов. При этом депутат отметил, что ее даже объявили в розыск. Хотя сама девушка даже не знала, что является подозреваемой. Ни повесток, ни сообщений от СКР ей не приходило. В итоге девушка узнала об этом от сотрудников полиции, которые задержали ее в поликлинике, куда она приехала с месячным младенцем. «Я не понимаю, зачем так делать. Похоже на какую-то плохую провокацию. Просто кому это нужно», — задается вопросом депутат. За разъяснениями журналист агентства обратился в центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Там отказались комментировать ход расследования по данному разбирательству. Ранее URA.RU сообщало, что в отношении летчицы пилотажной группы «Барсы» Игнатенко возбуждено уголовное дело. Депутат Евгений Барсов уверен, что летчица из его летного состава стала жертвой провокации и попала под уголовное преследование.