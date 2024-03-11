Правительство РФ утвердило программу борьбы с картелями

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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, мишустин михаил
Мишустин вводит цифровые практики противодействия методам картельного сговора Фото:

В России повысят конкурентоспособность экономики Для этого при помощи информационных систем власти выявят противоправные картели и сделают их деятельность невозможной. Об этом рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания правительства 11 марта.

«Президент поставил задачу повышения конкурентоспособности отечественной экономики. Здесь важная роль отводится борьбе с соглашениями, которые ограничивают конкуренцию, ведут к ухудшению качества товаров и услуг, завышению цен — как для людей, так и для предприятий», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

Сейчас, по словам премьера, разработана информационная система «Антикартель», при помощи цифровых технологий она автоматически сможет выявлять признаки картельных правонарушений. Всего в рамках программ по противодействию таким преступлениям, за пять лет удалось в три раза сократить их число.

«Рассчитываем, что в результате увеличится эффективность конкурсных процедур, что очень важно, и справедливость ценообразования», — подчеркнул премьер, намекнув Федеральной антимонопольной службе на возможности применения ими жестких мер для защиты конкурентного рынка от недобросовестных участников.

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В России повысят конкурентоспособность экономики Для этого при помощи информационных систем власти выявят противоправные картели и сделают их деятельность невозможной. Об этом рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания правительства 11 марта. «Президент поставил задачу повышения конкурентоспособности отечественной экономики. Здесь важная роль отводится борьбе с соглашениями, которые ограничивают конкуренцию, ведут к ухудшению качества товаров и услуг, завышению цен — как для людей, так и для предприятий», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24». Сейчас, по словам премьера, разработана информационная система «Антикартель», при помощи цифровых технологий она автоматически сможет выявлять признаки картельных правонарушений. Всего в рамках программ по противодействию таким преступлениям, за пять лет удалось в три раза сократить их число. «Рассчитываем, что в результате увеличится эффективность конкурсных процедур, что очень важно, и справедливость ценообразования», — подчеркнул премьер, намекнув Федеральной антимонопольной службе на возможности применения ими жестких мер для защиты конкурентного рынка от недобросовестных участников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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