Первый замгубернатора ЯНАО вводит новый формат общения с подчиненными

Первый заместитель губернатора ЯНАО Ирина Новоселова практикует новые способы коммуникации с подчиненными. Общие собрания будут проводиться в формате открытого диалога, что, по словам куратора соцблока, позволит выстроить продуктивные рабочие отношения.
«Такой подход я внедряю во всей социальной сфере округа. На этой неделе уже прошли мероприятия с департаментами здравоохранения, социальной защиты населения и занятости. Предстоят встречи с работниками департамента культуры и аппарата губернатора. И это станет ежегодной традицией», — заключила Новоселова в своих соцсетях.
По словам источников агентства, чиновники остались довольны нововведением, среди сотрудников отмечается желание участвовать в диалоге с начальством. Как минимум четыре года, со слов собеседников, в соцблоке подобных встреч не проводилось.
Ирина Новоселова была назначена первым заместителем губернатора ЯНАО Артюхова в конце прошлого года и сменила Татьяну Бучкову в качестве куратора социальной политики региона. Ранее URA.RU сообщало о том, что Татьяну Бучкову назначили представителем губернатора Артюхова на выставке «Россия» в Москве.
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