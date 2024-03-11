Первый замгубернатора ЯНАО вводит новый формат общения с подчиненными

11 марта 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

Ирина Новоселова испытывает новые практики диалога с соцблоком ЯНАО Фото: Анна Майорова © URA.RU Первый заместитель губернатора ЯНАО Ирина Новоселова практикует новые способы коммуникации с подчиненными. Общие собрания будут проводиться в формате открытого диалога, что, по словам куратора соцблока, позволит выстроить продуктивные рабочие отношения. «Такой подход я внедряю во всей социальной сфере округа. На этой неделе уже прошли мероприятия с департаментами здравоохранения, социальной защиты населения и занятости. Предстоят встречи с работниками департамента культуры и аппарата губернатора. И это станет ежегодной традицией», — заключила Новоселова в своих соцсетях. По словам источников агентства, чиновники остались довольны нововведением, среди сотрудников отмечается желание участвовать в диалоге с начальством. Как минимум четыре года, со слов собеседников, в соцблоке подобных встреч не проводилось. Ирина Новоселова была назначена первым заместителем губернатора ЯНАО Артюхова в конце прошлого года и сменила Татьяну Бучкову в качестве куратора социальной политики региона. Ранее URA.RU сообщало о том, что Татьяну Бучкову назначили представителем губернатора Артюхова на выставке «Россия» в Москве.

Первый заместитель губернатора ЯНАО Ирина Новоселова практикует новые способы коммуникации с подчиненными. Общие собрания будут проводиться в формате открытого диалога, что, по словам куратора соцблока, позволит выстроить продуктивные рабочие отношения. «Такой подход я внедряю во всей социальной сфере округа. На этой неделе уже прошли мероприятия с департаментами здравоохранения, социальной защиты населения и занятости. Предстоят встречи с работниками департамента культуры и аппарата губернатора. И это станет ежегодной традицией», — заключила Новоселова в своих соцсетях. По словам источников агентства, чиновники остались довольны нововведением, среди сотрудников отмечается желание участвовать в диалоге с начальством. Как минимум четыре года, со слов собеседников, в соцблоке подобных встреч не проводилось. Ирина Новоселова была назначена первым заместителем губернатора ЯНАО Артюхова в конце прошлого года и сменила Татьяну Бучкову в качестве куратора социальной политики региона. Ранее URA.RU сообщало о том, что Татьяну Бучкову назначили представителем губернатора Артюхова на выставке «Россия» в Москве.