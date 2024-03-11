11 марта 2024

Тюменское управление ФСИН набирает надзирателей через соцсеть «ВКонтакте»

© Служба новостей «URA.RU»
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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, исправительная колония, ИК, гуфсин, место заключения, следственный изолятор, конвой
Кандидатам на службу в УФСИН обещают льготы и стабильную зарплату Фото:

УФСИН России по Тюменской области ищет кандидатов на службу в исправительной колонии №2 через социальную сеть «ВКонтакте». Информация о соответствующих вакансиях была размещена в паблике «Работа Тюмень». В объявлении указано, что ведомству требуются младшие инспекторы в отдел охраны ИК-2.

«ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тюменской области требуются младшие инспекторы в отдел охраны. Требования: мужчины от 18 лет; аттестат об окончании школы, наличие среднего специального или высшего образования; срочная служба в ВС для военнообязанных. Обязанности: осуществление охранных функций; работа с оружием», — указано в объявлении, размещенном в паблике «Работа Тюмень» соцсети «ВКонтакте».

Кандидатам на службу в УФСИН обещают стабильную зарплату от 40 тысяч рублей, льготный отпуск, доплаты за переработку. А также возможность раннего выхода на пенсию.

Ранее URA.RU писало о том, что в тюменских колониях надзирателям приходится работать сверх нормы. Причина: в учреждениях регионального управления ФСИН не хватает сотрудников.

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УФСИН России по Тюменской области ищет кандидатов на службу в исправительной колонии №2 через социальную сеть «ВКонтакте». Информация о соответствующих вакансиях была размещена в паблике «Работа Тюмень». В объявлении указано, что ведомству требуются младшие инспекторы в отдел охраны ИК-2. «ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тюменской области требуются младшие инспекторы в отдел охраны. Требования: мужчины от 18 лет; аттестат об окончании школы, наличие среднего специального или высшего образования; срочная служба в ВС для военнообязанных. Обязанности: осуществление охранных функций; работа с оружием», — указано в объявлении, размещенном в паблике «Работа Тюмень» соцсети «ВКонтакте». Кандидатам на службу в УФСИН обещают стабильную зарплату от 40 тысяч рублей, льготный отпуск, доплаты за переработку. А также возможность раннего выхода на пенсию. Ранее URA.RU писало о том, что в тюменских колониях надзирателям приходится работать сверх нормы. Причина: в учреждениях регионального управления ФСИН не хватает сотрудников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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