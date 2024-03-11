Тюменское управление ФСИН набирает надзирателей через соцсеть «ВКонтакте»

12 марта 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Кандидатам на службу в УФСИН обещают льготы и стабильную зарплату Фото: Анна Майорова © URA.RU УФСИН России по Тюменской области ищет кандидатов на службу в исправительной колонии №2 через социальную сеть «ВКонтакте». Информация о соответствующих вакансиях была размещена в паблике «Работа Тюмень». В объявлении указано, что ведомству требуются младшие инспекторы в отдел охраны ИК-2. «ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тюменской области требуются младшие инспекторы в отдел охраны. Требования: мужчины от 18 лет; аттестат об окончании школы, наличие среднего специального или высшего образования; срочная служба в ВС для военнообязанных. Обязанности: осуществление охранных функций; работа с оружием», — указано в объявлении, размещенном в паблике «Работа Тюмень» соцсети «ВКонтакте». Кандидатам на службу в УФСИН обещают стабильную зарплату от 40 тысяч рублей, льготный отпуск, доплаты за переработку. А также возможность раннего выхода на пенсию. Ранее URA.RU писало о том, что в тюменских колониях надзирателям приходится работать сверх нормы. Причина: в учреждениях регионального управления ФСИН не хватает сотрудников.

УФСИН России по Тюменской области ищет кандидатов на службу в исправительной колонии №2 через социальную сеть «ВКонтакте». Информация о соответствующих вакансиях была размещена в паблике «Работа Тюмень». В объявлении указано, что ведомству требуются младшие инспекторы в отдел охраны ИК-2. «ФКУ ИК-2 УФСИН России по Тюменской области требуются младшие инспекторы в отдел охраны. Требования: мужчины от 18 лет; аттестат об окончании школы, наличие среднего специального или высшего образования; срочная служба в ВС для военнообязанных. Обязанности: осуществление охранных функций; работа с оружием», — указано в объявлении, размещенном в паблике «Работа Тюмень» соцсети «ВКонтакте». Кандидатам на службу в УФСИН обещают стабильную зарплату от 40 тысяч рублей, льготный отпуск, доплаты за переработку. А также возможность раннего выхода на пенсию. Ранее URA.RU писало о том, что в тюменских колониях надзирателям приходится работать сверх нормы. Причина: в учреждениях регионального управления ФСИН не хватает сотрудников.