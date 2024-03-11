Посол Ирана приедет в ХМАО на кинофестиваль «Дух огня»

11 марта 2024 в 21:50 Размер текста - 17 +

Посол Ирана в РФ Казем Джалали приедет в Ханты-Мансийск на кинофестиваль «Дух огня» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали приедет в Ханты-Мансийск на фестиваль кинодебютов «Дух огня». Об этом сообщила заместитель директора Фонда Росконгресса Елена Маринина во время пресс-конференции, посвященной 22-му сезону фестиваля. «В прошлом году у нас международная составляющая, деловая программа, строилась вокруг Индии. В этом году у нас преемственность возникает с Ираном. Нас посетит чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали. Также будет глава культурного представительства при посольстве Ирана в РФ Масуд Ахмадванд», — заявила Маринина. Гостем кинофестиваля также станет известный иранский актер и режиссер Бехрауз Шоайби. В 2022 году его фильм «Без предварительной договоренности» удостоился главного приза Московского международного кинофестиваля. Шоайби стал обладателем «Золотого Святого Георгия». 22-й по счету кинофестиваль 23 марта откроет президент «Духа огня» и сербский режиссер Эмир Кустурица. Он также проведет для гостей мастер-класс, на котором поделится своим профессиональным опытом.

Посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали приедет в Ханты-Мансийск на фестиваль кинодебютов «Дух огня». Об этом сообщила заместитель директора Фонда Росконгресса Елена Маринина во время пресс-конференции, посвященной 22-му сезону фестиваля. «В прошлом году у нас международная составляющая, деловая программа, строилась вокруг Индии. В этом году у нас преемственность возникает с Ираном. Нас посетит чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали. Также будет глава культурного представительства при посольстве Ирана в РФ Масуд Ахмадванд», — заявила Маринина. Гостем кинофестиваля также станет известный иранский актер и режиссер Бехрауз Шоайби. В 2022 году его фильм «Без предварительной договоренности» удостоился главного приза Московского международного кинофестиваля. Шоайби стал обладателем «Золотого Святого Георгия». 22-й по счету кинофестиваль 23 марта откроет президент «Духа огня» и сербский режиссер Эмир Кустурица. Он также проведет для гостей мастер-класс, на котором поделится своим профессиональным опытом.