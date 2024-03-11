11 марта 2024

На Украине заявили о провале разведки после подрыва HIMARS Россией

Украинский политик Лапин возмутился подрывом РСЗО HIMARS российскими войсками
© Служба новостей «URA.RU»
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Система радиоэлектронной борьбы не смогла обнаружить российский БПЛА, считает украинский политик Лапин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские вооруженные силы потеряли реактивную систему залпового огня HIMARS после того, как их система радиоэлектронной борьбы не смогла обнаружить российский БПЛА. Об этом сообщил киевский политик Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу «Прямой».

«Это говорит о том, что система радиоэлектронной разведки не увидела российский беспилотник. Это говорит о провале радиоэлектронной разведки», — заявил Лапин. Он также указал на серьезность проблемы, связанной с недостаточной эффективностью радиоэлектронной борьбы.

Видеозапись уничтожения HIMARS была опубликована 5 марта, напоминает телеканал 360. По информации Telegram-канала «Военный осведомитель», это видео стало одним из первых надежных визуальных подтверждений уничтожения такой установки с момента начала специальной военной операции.

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Украинские вооруженные силы потеряли реактивную систему залпового огня HIMARS после того, как их система радиоэлектронной борьбы не смогла обнаружить российский БПЛА. Об этом сообщил киевский политик Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу «Прямой». «Это говорит о том, что система радиоэлектронной разведки не увидела российский беспилотник. Это говорит о провале радиоэлектронной разведки», — заявил Лапин. Он также указал на серьезность проблемы, связанной с недостаточной эффективностью радиоэлектронной борьбы. Видеозапись уничтожения HIMARS была опубликована 5 марта, напоминает телеканал 360. По информации Telegram-канала «Военный осведомитель», это видео стало одним из первых надежных визуальных подтверждений уничтожения такой установки с момента начала специальной военной операции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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