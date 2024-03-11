На Украине заявили о провале разведки после подрыва HIMARS Россией

Украинский политик Лапин возмутился подрывом РСЗО HIMARS российскими войсками

11 марта 2024 в 23:27 Размер текста - 17 +

Система радиоэлектронной борьбы не смогла обнаружить российский БПЛА, считает украинский политик Лапин Фото: Стас Этвеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские вооруженные силы потеряли реактивную систему залпового огня HIMARS после того, как их система радиоэлектронной борьбы не смогла обнаружить российский БПЛА. Об этом сообщил киевский политик Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу «Прямой». «Это говорит о том, что система радиоэлектронной разведки не увидела российский беспилотник. Это говорит о провале радиоэлектронной разведки», — заявил Лапин. Он также указал на серьезность проблемы, связанной с недостаточной эффективностью радиоэлектронной борьбы. Видеозапись уничтожения HIMARS была опубликована 5 марта, напоминает телеканал 360. По информации Telegram-канала «Военный осведомитель», это видео стало одним из первых надежных визуальных подтверждений уничтожения такой установки с момента начала специальной военной операции.

Украинские вооруженные силы потеряли реактивную систему залпового огня HIMARS после того, как их система радиоэлектронной борьбы не смогла обнаружить российский БПЛА. Об этом сообщил киевский политик Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу «Прямой». «Это говорит о том, что система радиоэлектронной разведки не увидела российский беспилотник. Это говорит о провале радиоэлектронной разведки», — заявил Лапин. Он также указал на серьезность проблемы, связанной с недостаточной эффективностью радиоэлектронной борьбы. Видеозапись уничтожения HIMARS была опубликована 5 марта, напоминает телеканал 360. По информации Telegram-канала «Военный осведомитель», это видео стало одним из первых надежных визуальных подтверждений уничтожения такой установки с момента начала специальной военной операции.