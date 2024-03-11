Челябинский минстрой выставил счет на 231 млн рублей депутату-банкроту Иванову

Иванов находится в СИЗО и обвиняется в налоговых махинациях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству четыре иска министерства строительства региона к обанкроченной фирме «Альфастрой» депутата гордумы Челябинска Олега Иванова на сумму свыше 238 миллионов 215 тысяч рублей. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда.

«Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 50 276 491 рублей 84 копеек, 146 806 621 рублей 58 копеек, 3 395 627 рублей 52 копеек и 37 736 800 рублей 77 копеек. Принять требование кредитора к производству», — говорится в документах.

Эти деньги минстрой ранее пытался взыскать с «Альфастроя» за неисполненные по контрактам работы и за нарушения сроков. Несмотря на решения судов компания Иванова с министерством не рассчиталась. Теперь ведомство требует включить долги в процесс банкротства «Альфастроя».

Сам Иванов находится в СИЗО и обвиняется в налоговых махинациях, неправомерном обороте денежных средств и умышленном банкротстве компании. «Альфастрой» признан банкротом из-за долгов перед налоговой на общую сумму свыше 825 миллионов рублей. Из-за этого долга депутат также признан финансово несостоятельным.

Налоговики пытались ввести процедуру банкротства в еще одной фирме Иванова, компании «Альфарегионпроект». ФНС в иске отказали. Выяснилось, что у компании отсутствует имущество, а на счетах нет денег. Нечего продавать, чтобы рассчитаться по долгам и нет денег на зарплату арбитражного управляющего.