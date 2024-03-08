08 марта 2024
07 марта 2024

Пустые счета помогли челябинскому депутату Иванову избежать нового банкротства

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета депутатов Центрального района. Челябинск, иванов олег
У фирмы Олега Иванова нет ни денег, ни имущества Фото:
новость из сюжета
ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова

Арбитражный суд не стал банкротить фирму «Альфарегионпроект» («АРП») депутата гордумы Челябинска Олега Иванова, который находится в СИЗО. Причиной отказа в удовлетворении ходатайства налоговиков, стал отсутствие имущества и средств на счетах компании. Нечего продавать, чтобы рассчитаться по долгам и нет денег на зарплату арбитражного управляющего

«Учитывая отсутствие у должника денежных средств и какого-либо имущества, достаточного для возмещения судебных расходов, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, производство по делу о признании несостоятельным (банкротом) должника прекратить», — говорится в решении суда. Это решение может быть обжаловано в Восемнадцатом апелляционном арбитражном суде.

Согласно сервису СБИС, фирма «АРП» создана в феврале 2015 года. Иванов указан как единственный учредитель. С 2016 года компания доходов не приносит, ее финансовый баланс является отрицательным. Долг «АРП» перед налоговиками составляет 1 млн 158 тысяч рублей. Это и стало поводом для подачи иска о банкротстве.

Иванов находится в СИЗО по обвинению в налоговых махинациях, неправомерном обороте денежных средств и умышленном банкротстве компании. Сам он признан финансово несостоятельным. Также обанкрочен его главный актив, фирма «Альфастрой». Общая сумма долгов Иванова и «Альфастроя» приближается к миллиарду рублей. Его адвокаты со СМИ не общаются.

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Арбитражный суд не стал банкротить фирму «Альфарегионпроект» («АРП») депутата гордумы Челябинска Олега Иванова, который находится в СИЗО. Причиной отказа в удовлетворении ходатайства налоговиков, стал отсутствие имущества и средств на счетах компании. Нечего продавать, чтобы рассчитаться по долгам и нет денег на зарплату арбитражного управляющего «Учитывая отсутствие у должника денежных средств и какого-либо имущества, достаточного для возмещения судебных расходов, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, производство по делу о признании несостоятельным (банкротом) должника прекратить», — говорится в решении суда. Это решение может быть обжаловано в Восемнадцатом апелляционном арбитражном суде. Согласно сервису СБИС, фирма «АРП» создана в феврале 2015 года. Иванов указан как единственный учредитель. С 2016 года компания доходов не приносит, ее финансовый баланс является отрицательным. Долг «АРП» перед налоговиками составляет 1 млн 158 тысяч рублей. Это и стало поводом для подачи иска о банкротстве. Иванов находится в СИЗО по обвинению в налоговых махинациях, неправомерном обороте денежных средств и умышленном банкротстве компании. Сам он признан финансово несостоятельным. Также обанкрочен его главный актив, фирма «Альфастрой». Общая сумма долгов Иванова и «Альфастроя» приближается к миллиарду рублей. Его адвокаты со СМИ не общаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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