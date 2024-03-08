Пустые счета помогли челябинскому депутату Иванову избежать нового банкротства

Арбитражный суд не стал банкротить фирму «Альфарегионпроект» («АРП») депутата гордумы Челябинска Олега Иванова, который находится в СИЗО. Причиной отказа в удовлетворении ходатайства налоговиков, стал отсутствие имущества и средств на счетах компании. Нечего продавать, чтобы рассчитаться по долгам и нет денег на зарплату арбитражного управляющего
«Учитывая отсутствие у должника денежных средств и какого-либо имущества, достаточного для возмещения судебных расходов, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, производство по делу о признании несостоятельным (банкротом) должника прекратить», — говорится в решении суда. Это решение может быть обжаловано в Восемнадцатом апелляционном арбитражном суде.
Согласно сервису СБИС, фирма «АРП» создана в феврале 2015 года. Иванов указан как единственный учредитель. С 2016 года компания доходов не приносит, ее финансовый баланс является отрицательным. Долг «АРП» перед налоговиками составляет 1 млн 158 тысяч рублей. Это и стало поводом для подачи иска о банкротстве.
Иванов находится в СИЗО по обвинению в налоговых махинациях, неправомерном обороте денежных средств и умышленном банкротстве компании. Сам он признан финансово несостоятельным. Также обанкрочен его главный актив, фирма «Альфастрой». Общая сумма долгов Иванова и «Альфастроя» приближается к миллиарду рублей. Его адвокаты со СМИ не общаются.
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