Пустые счета помогли челябинскому депутату Иванову избежать нового банкротства

09 марта 2024 в 00:24 Размер текста - 17 +

У фирмы Олега Иванова нет ни денег, ни имущества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова Арбитражный суд не стал банкротить фирму «Альфарегионпроект» («АРП») депутата гордумы Челябинска Олега Иванова, который находится в СИЗО. Причиной отказа в удовлетворении ходатайства налоговиков, стал отсутствие имущества и средств на счетах компании. Нечего продавать, чтобы рассчитаться по долгам и нет денег на зарплату арбитражного управляющего «Учитывая отсутствие у должника денежных средств и какого-либо имущества, достаточного для возмещения судебных расходов, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, производство по делу о признании несостоятельным (банкротом) должника прекратить», — говорится в решении суда. Это решение может быть обжаловано в Восемнадцатом апелляционном арбитражном суде. Согласно сервису СБИС, фирма «АРП» создана в феврале 2015 года. Иванов указан как единственный учредитель. С 2016 года компания доходов не приносит, ее финансовый баланс является отрицательным. Долг «АРП» перед налоговиками составляет 1 млн 158 тысяч рублей. Это и стало поводом для подачи иска о банкротстве. Иванов находится в СИЗО по обвинению в налоговых махинациях, неправомерном обороте денежных средств и умышленном банкротстве компании. Сам он признан финансово несостоятельным. Также обанкрочен его главный актив, фирма «Альфастрой». Общая сумма долгов Иванова и «Альфастроя» приближается к миллиарду рублей. Его адвокаты со СМИ не общаются. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд не стал банкротить фирму «Альфарегионпроект» («АРП») депутата гордумы Челябинска Олега Иванова, который находится в СИЗО. Причиной отказа в удовлетворении ходатайства налоговиков, стал отсутствие имущества и средств на счетах компании. Нечего продавать, чтобы рассчитаться по долгам и нет денег на зарплату арбитражного управляющего «Учитывая отсутствие у должника денежных средств и какого-либо имущества, достаточного для возмещения судебных расходов, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, производство по делу о признании несостоятельным (банкротом) должника прекратить», — говорится в решении суда. Это решение может быть обжаловано в Восемнадцатом апелляционном арбитражном суде. Согласно сервису СБИС, фирма «АРП» создана в феврале 2015 года. Иванов указан как единственный учредитель. С 2016 года компания доходов не приносит, ее финансовый баланс является отрицательным. Долг «АРП» перед налоговиками составляет 1 млн 158 тысяч рублей. Это и стало поводом для подачи иска о банкротстве. Иванов находится в СИЗО по обвинению в налоговых махинациях, неправомерном обороте денежных средств и умышленном банкротстве компании. Сам он признан финансово несостоятельным. Также обанкрочен его главный актив, фирма «Альфастрой». Общая сумма долгов Иванова и «Альфастроя» приближается к миллиарду рублей. Его адвокаты со СМИ не общаются.