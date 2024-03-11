11 марта 2024

Из Перми запустят прямые авиарейсы в Волгоград

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный аэропорт. Пермь, большое савино
С 30 апреля открывается новый авиарейс из Перми в Волгоград Фото:

Из пермского аэропорта «Большое Савино» в конце апреля откроются прямые рейсы в Волгоград. Информация об этом опубликована на сайте аэропорта Перми.

«Прямые авиаперелеты из Перми в Волгоград будут действовать с 30 апреля до 28 сентября. Вылеты запланированы по вторникам и субботам в 17:00 из аэропорта „Большое Савино“ и в 18:20 из Волгограда по местному времени. Время в пути 2 часа 20 минут», — указано на сайте воздушной гавани.

Ранее министерство транспорта Пермского края утвердило перечень авиакомпаний, рейсы которых будут субсидировать из бюджета в 2024 году. Субсидирование получат 11 внутренних и один международный рейс.

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Из пермского аэропорта «Большое Савино» в конце апреля откроются прямые рейсы в Волгоград. Информация об этом опубликована на сайте аэропорта Перми. «Прямые авиаперелеты из Перми в Волгоград будут действовать с 30 апреля до 28 сентября. Вылеты запланированы по вторникам и субботам в 17:00 из аэропорта „Большое Савино“ и в 18:20 из Волгограда по местному времени. Время в пути 2 часа 20 минут», — указано на сайте воздушной гавани. Ранее министерство транспорта Пермского края утвердило перечень авиакомпаний, рейсы которых будут субсидировать из бюджета в 2024 году. Субсидирование получат 11 внутренних и один международный рейс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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