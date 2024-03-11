Из Перми запустят прямые авиарейсы в Волгоград

12 марта 2024 в 01:47 Размер текста - 17 +

С 30 апреля открывается новый авиарейс из Перми в Волгоград Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Из пермского аэропорта «Большое Савино» в конце апреля откроются прямые рейсы в Волгоград. Информация об этом опубликована на сайте аэропорта Перми. «Прямые авиаперелеты из Перми в Волгоград будут действовать с 30 апреля до 28 сентября. Вылеты запланированы по вторникам и субботам в 17:00 из аэропорта „Большое Савино“ и в 18:20 из Волгограда по местному времени. Время в пути 2 часа 20 минут», — указано на сайте воздушной гавани. Ранее министерство транспорта Пермского края утвердило перечень авиакомпаний, рейсы которых будут субсидировать из бюджета в 2024 году. Субсидирование получат 11 внутренних и один международный рейс.

Из пермского аэропорта «Большое Савино» в конце апреля откроются прямые рейсы в Волгоград. Информация об этом опубликована на сайте аэропорта Перми. «Прямые авиаперелеты из Перми в Волгоград будут действовать с 30 апреля до 28 сентября. Вылеты запланированы по вторникам и субботам в 17:00 из аэропорта „Большое Савино“ и в 18:20 из Волгограда по местному времени. Время в пути 2 часа 20 минут», — указано на сайте воздушной гавани. Ранее министерство транспорта Пермского края утвердило перечень авиакомпаний, рейсы которых будут субсидировать из бюджета в 2024 году. Субсидирование получат 11 внутренних и один международный рейс.