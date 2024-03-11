Поезд из Челябинска в Калининград запустят в июне

12 марта 2024 в 06:55 Размер текста - 17 +

Поезд следует через Литву, где не предусмотрены остановки Фото: Размик Закарян © URA.RU Сезонный поезд №425/426 Калининград-Челябинск начнет курсировать с 3 июня. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «В сообщении с Калининградом будет курсировать поезд №425/426 Калининград — Челябинск. Сезонный поезд назначается с 3 июня по 15 сентября с отправлением один раз в неделю», — сообщили URA.RU в ЮЖУД в ответ на редакционный запрос. В ЮУЖД также напомнили, что поезда из Калининграда по-прежнему следуют через Литву. С марта 2020 года поезда не делают там остановок для посадки и высадки пассажиров. Предусмотрены только технические остановки для проверки документов и транзитных виз пассажиров на станциях Кибартай, Вильнюс, Кяна. Из-за расширения ограничений с 1 марта 2024 года в Литве закрыты погранпункты Лаворишкес и Райгардас на границе с Белоруссией. И сохраняется квота мест — не более 300 пассажиров в одном составе. С 20 января из Челябинска также возобновились авиарейсы в Калининград. Полеты выполняет авиакомпания «Смартавиа» с частотой один рейс в неделю, сообщили в пресс-службе аэропорта имени Курчатова.

Сезонный поезд №425/426 Калининград-Челябинск начнет курсировать с 3 июня. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «В сообщении с Калининградом будет курсировать поезд №425/426 Калининград — Челябинск. Сезонный поезд назначается с 3 июня по 15 сентября с отправлением один раз в неделю», — сообщили URA.RU в ЮЖУД в ответ на редакционный запрос. В ЮУЖД также напомнили, что поезда из Калининграда по-прежнему следуют через Литву. С марта 2020 года поезда не делают там остановок для посадки и высадки пассажиров. Предусмотрены только технические остановки для проверки документов и транзитных виз пассажиров на станциях Кибартай, Вильнюс, Кяна. Из-за расширения ограничений с 1 марта 2024 года в Литве закрыты погранпункты Лаворишкес и Райгардас на границе с Белоруссией. И сохраняется квота мест — не более 300 пассажиров в одном составе. С 20 января из Челябинска также возобновились авиарейсы в Калининград. Полеты выполняет авиакомпания «Смартавиа» с частотой один рейс в неделю, сообщили в пресс-службе аэропорта имени Курчатова.