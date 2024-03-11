11 марта 2024

Поезд из Челябинска в Калининград запустят в июне

© Служба новостей «URA.RU»
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Природный парк "Оленьи ручьи". Екатеринбург, орлан, проводник поезда
Поезд следует через Литву, где не предусмотрены остановки Фото:

Сезонный поезд №425/426 Калининград-Челябинск начнет курсировать с 3 июня. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

«В сообщении с Калининградом будет курсировать поезд №425/426 Калининград — Челябинск. Сезонный поезд назначается с 3 июня по 15 сентября с отправлением один раз в неделю», — сообщили URA.RU в ЮЖУД в ответ на редакционный запрос.

В ЮУЖД также напомнили, что поезда из Калининграда по-прежнему следуют через Литву. С марта 2020 года поезда не делают там остановок для посадки и высадки пассажиров. Предусмотрены только технические остановки для проверки документов и транзитных виз пассажиров на станциях Кибартай, Вильнюс, Кяна.

Из-за расширения ограничений с 1 марта 2024 года в Литве закрыты погранпункты Лаворишкес и Райгардас на границе с Белоруссией. И сохраняется квота мест — не более 300 пассажиров в одном составе.

С 20 января из Челябинска также возобновились авиарейсы в Калининград. Полеты выполняет авиакомпания «Смартавиа» с частотой один рейс в неделю, сообщили в пресс-службе аэропорта имени Курчатова.

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Сезонный поезд №425/426 Калининград-Челябинск начнет курсировать с 3 июня. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «В сообщении с Калининградом будет курсировать поезд №425/426 Калининград — Челябинск. Сезонный поезд назначается с 3 июня по 15 сентября с отправлением один раз в неделю», — сообщили URA.RU в ЮЖУД в ответ на редакционный запрос. В ЮУЖД также напомнили, что поезда из Калининграда по-прежнему следуют через Литву. С марта 2020 года поезда не делают там остановок для посадки и высадки пассажиров. Предусмотрены только технические остановки для проверки документов и транзитных виз пассажиров на станциях Кибартай, Вильнюс, Кяна. Из-за расширения ограничений с 1 марта 2024 года в Литве закрыты погранпункты Лаворишкес и Райгардас на границе с Белоруссией. И сохраняется квота мест — не более 300 пассажиров в одном составе. С 20 января из Челябинска также возобновились авиарейсы в Калининград. Полеты выполняет авиакомпания «Смартавиа» с частотой один рейс в неделю, сообщили в пресс-службе аэропорта имени Курчатова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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