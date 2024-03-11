В Минздраве рассказали о правильном употреблении блинов

12 марта 2024 в 03:44 Размер текста - 17 +

Если правильно есть блины, то можно не потолстеть Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Правильное употребление блинов на Масленицу поможет не набрать лишний вес. Об этом рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике Любовь Дроздова. «Кушать блины можно, но в умеренном количестве, поскольку они имеют высокую калорийность. Людям, страдающим ожирением, лучше совсем отказаться от блинов», — передает газета «Известия» советы Дроздовой. По словам Дроздовой, если у человека имеются заболевания желудочно-кишечного тракта, следует заменить обычные блины на диетические из гречневой, рисовой или миндальной муки. Она добавила, что блины хорошо кушать на завтрак. Съедать надо не более двух тонких блинчиков или даже одного блина с начинкой. Полезно добавлять в блины белки, например, творог, рыбу, сыр, фрукты или орехи, отметила Дроздова. Желательно, чтобы блины были приготовлены из здоровых ингредиентов с начинкой, содержащей большое количество клетчатки. А вот сладкая начинка способствует набору лишнего веса. Эксперт Минздрава подчеркнула важность цельнозерновой муки при приготовлении блинов, либо ее надо смешивать с мукой высшего сорта в соотношении 1:1. Добавьте в тесто мелкоизмельченные овощи, зелень или ягоды, чтобы усилить полезные свойства блинов, советует Дроздова. Также необходимо вести активный образ жизни, проводить больше времени на свежем воздухе и принимать участие в праздничных мероприятиях. По мнению эксперта, в Масленицу важно соблюдать питьевой режим, больше употреблять морса без сахара, компота и воздержаться от алкоголя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правильное употребление блинов на Масленицу поможет не набрать лишний вес. Об этом рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по медицинской профилактике Любовь Дроздова. «Кушать блины можно, но в умеренном количестве, поскольку они имеют высокую калорийность. Людям, страдающим ожирением, лучше совсем отказаться от блинов», — передает газета «Известия» советы Дроздовой. По словам Дроздовой, если у человека имеются заболевания желудочно-кишечного тракта, следует заменить обычные блины на диетические из гречневой, рисовой или миндальной муки. Она добавила, что блины хорошо кушать на завтрак. Съедать надо не более двух тонких блинчиков или даже одного блина с начинкой. Полезно добавлять в блины белки, например, творог, рыбу, сыр, фрукты или орехи, отметила Дроздова. Желательно, чтобы блины были приготовлены из здоровых ингредиентов с начинкой, содержащей большое количество клетчатки. А вот сладкая начинка способствует набору лишнего веса. Эксперт Минздрава подчеркнула важность цельнозерновой муки при приготовлении блинов, либо ее надо смешивать с мукой высшего сорта в соотношении 1:1. Добавьте в тесто мелкоизмельченные овощи, зелень или ягоды, чтобы усилить полезные свойства блинов, советует Дроздова. Также необходимо вести активный образ жизни, проводить больше времени на свежем воздухе и принимать участие в праздничных мероприятиях. По мнению эксперта, в Масленицу важно соблюдать питьевой режим, больше употреблять морса без сахара, компота и воздержаться от алкоголя.