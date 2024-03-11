11 марта 2024

Беспилотник сбросил четыре взрывных устройства на Белгород

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, небо, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
В результате атаки БПЛА без света остаются семь населенных пунктов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника сбросили четыре взрывных устройства на Белгородский район. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Белгородский район подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил 4 взрывных устройства. В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи», — передает Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что в результате атаки БПЛА без света остаются семь населенных пунктов. Аварийные службы направляются на место ЧП, сообщил губернатор.

9 марта ВСУ нанесли удар беспилотником по инфраструктурному объекту в Белгородской области. По словам Гладкова системой ПВО было сбито два БПЛА самолетного типа.

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Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника сбросили четыре взрывных устройства на Белгородский район. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Белгородский район подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил 4 взрывных устройства. В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи», — передает Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что в результате атаки БПЛА без света остаются семь населенных пунктов. Аварийные службы направляются на место ЧП, сообщил губернатор. 9 марта ВСУ нанесли удар беспилотником по инфраструктурному объекту в Белгородской области. По словам Гладкова системой ПВО было сбито два БПЛА самолетного типа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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