Беспилотник сбросил четыре взрывных устройства на Белгород

12 марта 2024 в 04:51 Размер текста - 17 +

В результате атаки БПЛА без света остаются семь населенных пунктов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника сбросили четыре взрывных устройства на Белгородский район. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Белгородский район подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил 4 взрывных устройства. В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи», — передает Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что в результате атаки БПЛА без света остаются семь населенных пунктов. Аварийные службы направляются на место ЧП, сообщил губернатор. 9 марта ВСУ нанесли удар беспилотником по инфраструктурному объекту в Белгородской области. По словам Гладкова системой ПВО было сбито два БПЛА самолетного типа.

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника сбросили четыре взрывных устройства на Белгородский район. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Белгородский район подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА, который сбросил 4 взрывных устройства. В результате взрывов пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи», — передает Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что в результате атаки БПЛА без света остаются семь населенных пунктов. Аварийные службы направляются на место ЧП, сообщил губернатор. 9 марта ВСУ нанесли удар беспилотником по инфраструктурному объекту в Белгородской области. По словам Гладкова системой ПВО было сбито два БПЛА самолетного типа.