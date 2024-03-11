В ЯНАО назвали самые высокооплачиваемые вакансии для специалистов без опыта

HeadHunter: в ЯНАО повар и менеджер без опыта могут получать от 140 тысяч рублей

12 марта 2024 в 05:26 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое ищут повара на зарплату в 190 тысяч рублей за вахту Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ЯНАО повар, менеджер и инженер без опыта работы могут получать высокую зарплаты. В частности, менеджеру по продаже недвижимости предлагают от 140 до 240 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали специалисты HeadHunter. «В Новом Уренгое повар универсал (в Новом Порту Ямал) может зарабатывать от 190 тысяч рублей за вахту в 60 дней. Компания планирует обеспечить сотрудника питанием, жильем и одеждой. Помимо того, в Салехарде требуется менеджер по продаже недвижимости. Зарплата от 140 до 240 тысяч рублей», — рассказали специалисты журналисту URA.RU. В Тазовском ищут специалист по зарплатным проектам в Сбербанк. Для этого у кандидата должно быть среднее образование и выше. В обязанности входит проводить презентации и переговоры по зарплатным проектам для организаций. Заплату обещают от 151 тысяч рублей. В Новый Уренгой компания МТС ищет сервисного инженера, который будет осуществлять подключение новых абонентов, а также устранять технические неисправности. Специалисту будут платить от 150 тысяч рублей. В Салехарде предлагают вакансию заместителя главного бухгалтера по налогам с зарплатой в 150 тысяч рублей. Для этого соискатель должен иметь высшее образование. В обязанности входит составление декларации по НДС, проверка корректировочных документов и сверка прибыли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ЯНАО повар, менеджер и инженер без опыта работы могут получать высокую зарплаты. В частности, менеджеру по продаже недвижимости предлагают от 140 до 240 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали специалисты HeadHunter. «В Новом Уренгое повар универсал (в Новом Порту Ямал) может зарабатывать от 190 тысяч рублей за вахту в 60 дней. Компания планирует обеспечить сотрудника питанием, жильем и одеждой. Помимо того, в Салехарде требуется менеджер по продаже недвижимости. Зарплата от 140 до 240 тысяч рублей», — рассказали специалисты журналисту URA.RU. В Тазовском ищут специалист по зарплатным проектам в Сбербанк. Для этого у кандидата должно быть среднее образование и выше. В обязанности входит проводить презентации и переговоры по зарплатным проектам для организаций. Заплату обещают от 151 тысяч рублей. В Новый Уренгой компания МТС ищет сервисного инженера, который будет осуществлять подключение новых абонентов, а также устранять технические неисправности. Специалисту будут платить от 150 тысяч рублей. В Салехарде предлагают вакансию заместителя главного бухгалтера по налогам с зарплатой в 150 тысяч рублей. Для этого соискатель должен иметь высшее образование. В обязанности входит составление декларации по НДС, проверка корректировочных документов и сверка прибыли.