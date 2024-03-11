Бизнесмены из ХМАО массово заинтересовались в покупке пунктов выдачи

В ХМАО в феврале 2024 года бизнесмены начали скупать пункты выдачи заказов (ПВЗ), а также магазины, общепиты и салоны красоты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито».
«При покупке готового бизнеса наибольшим спросом среди жителей ХМАО в феврале 2024 пользовались ПВЗ и собственные магазины — доля спроса составила 25,2%. При этом средняя стоимость готового бизнеса — 593 тысячи рублей. Одним из интересных вариантов тут является магазин цветов стоимостью 360 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе журналисту URA.RU.
На втором месте оказались предприятия общественного питания с показателем в 24,9% и средней стоимостью 490 тысяч рублей. С долей спроса в 12% замыкают тройку лидеров салоны красоты, студии маникюра, барбершопы. В среднем цена за готовый бизнес в сфере бьюти составила также 490 тысяч рублей. Специалисты «Авито» подметили, что самый дорогой бизнес в этой категории, выставленный на платформе в округе — это маникюрный салон за 1,5 миллиона рублей.
В прошлом году югорские предприниматели начали продавать пункты выдачи Wildberries. Бизнесменов не устраивали условия сотрудничества с маркетплейсом.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.