Бизнесмены из ХМАО массово заинтересовались в покупке пунктов выдачи

12 марта 2024 в 05:44 Размер текста - 17 +

В ХМАО спрос на ПВЗ составил 25,2% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО в феврале 2024 года бизнесмены начали скупать пункты выдачи заказов (ПВЗ), а также магазины, общепиты и салоны красоты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито». «При покупке готового бизнеса наибольшим спросом среди жителей ХМАО в феврале 2024 пользовались ПВЗ и собственные магазины — доля спроса составила 25,2%. При этом средняя стоимость готового бизнеса — 593 тысячи рублей. Одним из интересных вариантов тут является магазин цветов стоимостью 360 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе журналисту URA.RU. На втором месте оказались предприятия общественного питания с показателем в 24,9% и средней стоимостью 490 тысяч рублей. С долей спроса в 12% замыкают тройку лидеров салоны красоты, студии маникюра, барбершопы. В среднем цена за готовый бизнес в сфере бьюти составила также 490 тысяч рублей. Специалисты «Авито» подметили, что самый дорогой бизнес в этой категории, выставленный на платформе в округе — это маникюрный салон за 1,5 миллиона рублей. В прошлом году югорские предприниматели начали продавать пункты выдачи Wildberries. Бизнесменов не устраивали условия сотрудничества с маркетплейсом.

В ХМАО в феврале 2024 года бизнесмены начали скупать пункты выдачи заказов (ПВЗ), а также магазины, общепиты и салоны красоты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито». «При покупке готового бизнеса наибольшим спросом среди жителей ХМАО в феврале 2024 пользовались ПВЗ и собственные магазины — доля спроса составила 25,2%. При этом средняя стоимость готового бизнеса — 593 тысячи рублей. Одним из интересных вариантов тут является магазин цветов стоимостью 360 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе журналисту URA.RU. На втором месте оказались предприятия общественного питания с показателем в 24,9% и средней стоимостью 490 тысяч рублей. С долей спроса в 12% замыкают тройку лидеров салоны красоты, студии маникюра, барбершопы. В среднем цена за готовый бизнес в сфере бьюти составила также 490 тысяч рублей. Специалисты «Авито» подметили, что самый дорогой бизнес в этой категории, выставленный на платформе в округе — это маникюрный салон за 1,5 миллиона рублей. В прошлом году югорские предприниматели начали продавать пункты выдачи Wildberries. Бизнесменов не устраивали условия сотрудничества с маркетплейсом.