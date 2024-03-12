В России предлагают вдвое увеличить штрафы за плохое состояние дорог

Депутаты Госдумы предложили увеличить санкции за плохие дороги Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В два раза предложили увеличить штрафы в РФ за плохое состояние дорог. Об этом говорится в законопроекте, который планирует внести 12 марта в Госдуму фракция ЛДПР.

«За плохое состояние дорог штраф предлагается увеличить для должностных лиц с 20—30 тысяч до 40—50 тысяч рублей, для юрлиц — с 200—300 тысяч до 400—600 тысяч рублей. В случае если указанные действия повлекли вред здоровью потерпевшего, должностным лицам будет грозить штраф от 100 тысяч до 200 тысяч рублей вместо сегодняшних 50—100 тысяч рублей. Юрлицам придется заплатить от 800 тысяч до 1 млн рублей вместо 400—500 тысяч рублей», — передает газета «Известия» со ссылкой на проект закона.

Согласно законопроекту, такие суммы штрафов предлагается прописать в статье 3.5 КоАП РФ. Проект закона направлен на снижение количества аварий и усиление безопасности дорожного движения в стране, подчеркнули представители думской фракции ЛДПР.

Ранее «Единая Россия» запустила партийный проект «Безопасные дороги». По нему в стране были отремонтированы тысячи километров дорожного полотна.