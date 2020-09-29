Деятельность сервисов каршеринга будет отрегулирована законодательством Фото: Анна Майорова © URA.RU

Единороссы, участвующие в партийном проекте «Безопасные дороги», поддержали идею о передаче сборов по транспортному налогу от регионов муниципалитетам. Координатор партпроекта депутат Госдумы Владимир Афонский сообщил, что нововведение позволит городам тратить значительно большие средства на содержание дорог.

«На достижение этой же цели направлено и предложение Минтранса по корректировке нацпроекта „Безопасные и качественные автомобильные дороги“, поскольку реконструкция необходима дорогам регионального и межмуниципального значения во всех регионах России», — отметил Афонский.

Так, в Свердловской области за прошедший год было обустроено более 2,5 тысячи пешеходных переходов около учебных заведений. «Это 93% от всех переходов, которые необходимо обустроить около учебных заведений», — сообщил руководитель партпроекта «Безопасные дороги» в Свердловской области Виталий Крупин. В Курганской области требуется ямочный ремонт во дворах ряда школ. «Общей проблемой также является затрудненный проход и проезд к школам, а также то, что проезжая часть вплотную прилегает к школьной территории», — сказал региональный координатор партпроекта Андрей Шиншин.

В Курганской области требуется ремонт дорог рядом со школами Фото: пресс-служба «Единой России»

Партпроект своим отдельным направлением работы выделяет совершенствование законодательства. К примеру, единороссы выступили против идеи повысить транспортный налог для автомобилей экологического класса Евро-3 и ниже, а также поддержали законопроект, запрещающий высаживать детей из транспорта при неоплате проезда. Весной Госдума приняла его в первом чтении, Владимир Афонский подчеркнул, что закрыть вопрос нужно до зимы.

«В ближайшей перспективе мы будем участвовать в разработке законопроекта по регулированию сервисов каршеринга. Продолжим обсуждение в экспертном сообществе и выработку консолидированной позиции по поправкам Минтранса в правила дорожного движения. Особенно остро сейчас стоит вопрос регулирования использования средств индивидуальной мобильности (электросамокатов и сигвеев — прим.ред.)», — отметил Афонский.

В Свердловской области идет обустройство городков безопасности дорожного движения Фото: пресс-служба «Единой России»

В начале года единороссы запустили опрос регионов на тему изменений в транспортной сфере. Из 20 областей партийцы получили около полусотни предложений. К примеру, Липецкая область и Красноярский край призвали снизить скорость в населённых пунктах до 50 км/час. Тульская и Пензенская области предложили ввести систему параметров, регламентирующих работу автошкол.

«Мы готовим ряд предложений, направленных на улучшение качества жизни граждан, например, предоставление льгот на проезд по платным дорогам для многодетных семей. Основополагающей темой нашего партпроекта всегда была и остается детская безопасность», — заключил Афонский.