На территории всей Белгородской области объявлен сигнал ракетной опасности

12 марта 2024 в 09:27 Размер текста - 17 +

Гладков объявил ракетную опасность в Белгородской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над Белгородской объявлена ракетная опасность. Об этом сообщила мэрия Белгорода и губернатор Вячеслав Гладков. «На всей территории Белгородской области. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — передает мэрия Белгорода в telegram-канале. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что жителям области стоит подальше отойти от окон и желательно укрыться в помещениях со сплошными стенами. «Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — добавил он. Кроме того, сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе подверглись атаке со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет. Тем временем в небе над Курском продолжает работу ПВО. «Прошу сохранять спокойствие», — написал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Над Белгородской объявлена ракетная опасность. Об этом сообщила мэрия Белгорода и губернатор Вячеслав Гладков. «На всей территории Белгородской области. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — передает мэрия Белгорода в telegram-канале. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что жителям области стоит подальше отойти от окон и желательно укрыться в помещениях со сплошными стенами. «Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — добавил он. Кроме того, сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе подверглись атаке со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет. Тем временем в небе над Курском продолжает работу ПВО. «Прошу сохранять спокойствие», — написал губернатор Курской области Роман Старовойт.