На территории всей Белгородской области объявлен сигнал ракетной опасности

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Гладков объявил ракетную опасность в Белгородской области Фото:
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Над Белгородской объявлена ракетная опасность. Об этом сообщила мэрия Белгорода и губернатор Вячеслав Гладков.

«На всей территории Белгородской области. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — передает мэрия Белгорода в telegram-канале.

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что жителям области стоит подальше отойти от окон и желательно укрыться в помещениях со сплошными стенами. «Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — добавил он. Кроме того, сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе подверглись атаке со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет.

Тем временем в небе над Курском продолжает работу ПВО. «Прошу сохранять спокойствие», — написал губернатор Курской области Роман Старовойт.

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Над Белгородской объявлена ракетная опасность. Об этом сообщила мэрия Белгорода и губернатор Вячеслав Гладков. «На всей территории Белгородской области. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — передает мэрия Белгорода в telegram-канале. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что жителям области стоит подальше отойти от окон и желательно укрыться в помещениях со сплошными стенами. «Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — добавил он. Кроме того, сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе подверглись атаке со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет. Тем временем в небе над Курском продолжает работу ПВО. «Прошу сохранять спокойствие», — написал губернатор Курской области Роман Старовойт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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