На территории всей Белгородской области объявлен сигнал ракетной опасности

Над Белгородской объявлена ракетная опасность. Об этом сообщила мэрия Белгорода и губернатор Вячеслав Гладков.
«На всей территории Белгородской области. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», —
Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что жителям области стоит подальше отойти от окон и желательно укрыться в помещениях со сплошными стенами. «Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — добавил он. Кроме того, сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе подверглись атаке со стороны ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет.
Тем временем в небе над Курском продолжает работу ПВО. «Прошу сохранять спокойствие», — написал губернатор Курской области Роман Старовойт.
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