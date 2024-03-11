«Сургутнефтегаз» начал поставлять нефть в Венесуэлу

«Сургутнефтегаз» начал поставки нефти в Южную Америку. Судно с нефтепродуктами, где находится груз компании, находится в порту Венесуэлы.
«Супертанкер Ligera с 1,8 млн баррелей нефти российского происхождения готовится к отгрузке сырья сорта Urals в Венесуэлу. Грузы принадлежат „Роснефти“ и „Сургутнефтегазу“ соответственно», — передает «Коммерсант» информацию от Kpler, информационной платформы по сбору данных о сырьевых рынках.
Судно стоит недалеко от порта Хосе. На Ligera нефтепродукты погрузили с танкеров Nautilus и Julia A, которые вывезли нефть из Новороссийска и Усть-Луги. Венесуэла закупила российскую нефть для собственной переработки.
Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» заявил об увеличении запасов нефти и газа. Начальник геологического управления компании Игорь Черяков сообщил, что прирост запасов за 2023 год превысил годовую добычу.
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