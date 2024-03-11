11 марта 2024

«Сургутнефтегаз» начал поставлять нефть в Венесуэлу

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония имянаречения танкеров на судоверфи Звезда. Г. Большой Камень. Приморский край., газ, нефть, корабль, судно, танкер
Танкер с нефтью «Сургутнефтегаза» прибыл в Венесуэлу Фото:

«Сургутнефтегаз» начал поставки нефти в Южную Америку. Судно с нефтепродуктами, где находится груз компании, находится в порту Венесуэлы.

«Супертанкер Ligera с 1,8 млн баррелей нефти российского происхождения готовится к отгрузке сырья сорта Urals в Венесуэлу. Грузы принадлежат „Роснефти“ и „Сургутнефтегазу“ соответственно», — передает «Коммерсант» информацию от Kpler, информационной платформы по сбору данных о сырьевых рынках.

Судно стоит недалеко от порта Хосе. На Ligera нефтепродукты погрузили с танкеров Nautilus и Julia A, которые вывезли нефть из Новороссийска и Усть-Луги. Венесуэла закупила российскую нефть для собственной переработки.

Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» заявил об увеличении запасов нефти и газа. Начальник геологического управления компании Игорь Черяков сообщил, что прирост запасов за 2023 год превысил годовую добычу.

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«Сургутнефтегаз» начал поставки нефти в Южную Америку. Судно с нефтепродуктами, где находится груз компании, находится в порту Венесуэлы. «Супертанкер Ligera с 1,8 млн баррелей нефти российского происхождения готовится к отгрузке сырья сорта Urals в Венесуэлу. Грузы принадлежат „Роснефти“ и „Сургутнефтегазу“ соответственно», — передает «Коммерсант» информацию от Kpler, информационной платформы по сбору данных о сырьевых рынках. Судно стоит недалеко от порта Хосе. На Ligera нефтепродукты погрузили с танкеров Nautilus и Julia A, которые вывезли нефть из Новороссийска и Усть-Луги. Венесуэла закупила российскую нефть для собственной переработки. Ранее URA.RU писало, что «Сургутнефтегаз» заявил об увеличении запасов нефти и газа. Начальник геологического управления компании Игорь Черяков сообщил, что прирост запасов за 2023 год превысил годовую добычу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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