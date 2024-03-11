11 марта 2024

В Кунашакском районе в дни выборов президента разыграют мясорубки и пылесосы

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины. Челябинск, стиральная машина lg, lg
Помимо мясорубок и пылесосов, на конкурсе разыграют стиральные машины Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Кунашакском районе (Челябинская область) с 15 по 17 марта разыграют более ста призов. Организатором конкурса выступила редакция районной газеты.

«Газета „Знамя труда“ проводит конкурс „Всей семьей“ 15, 16 и 17 марта на лучшее фото в день выборов у избирательного участка. Все три дня участники получат подарки: стиральные машины, утюги, микроволновки, мясорубки, чайники, пылесосы, — 84 подарка, плюс 30 подписок на газету». — сообщили в редакции.

Для участия в конкурсе нужно разместить семейное фото на избирательном участке в сообществе газеты. Тем, кто не умеет этого делать, на участках будут помогать волонтеры. Несмотря на то, что розыгрыш назван конкурсом, по формату он ближе к лотерее, поскольку победители выбираются случайным методом.

В дни выборов президента, 15, 16 и 17 марта, крупные призы, в том числе квартиры и автомобили, будут разыгрываться на избирательных участках в ходе викторин в Челябинске, Миассе, Магнитогорске и Копейске. Схожие по формату розыгрыши будут проводиться и в других регионах страны, в том числе в Свердловской, Тюменской и Курганской областях.

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В Кунашакском районе (Челябинская область) с 15 по 17 марта разыграют более ста призов. Организатором конкурса выступила редакция районной газеты. «Газета „Знамя труда“ проводит конкурс „Всей семьей“ 15, 16 и 17 марта на лучшее фото в день выборов у избирательного участка. Все три дня участники получат подарки: стиральные машины, утюги, микроволновки, мясорубки, чайники, пылесосы, — 84 подарка, плюс 30 подписок на газету». — сообщили в редакции. Для участия в конкурсе нужно разместить семейное фото на избирательном участке в сообществе газеты. Тем, кто не умеет этого делать, на участках будут помогать волонтеры. Несмотря на то, что розыгрыш назван конкурсом, по формату он ближе к лотерее, поскольку победители выбираются случайным методом. В дни выборов президента, 15, 16 и 17 марта, крупные призы, в том числе квартиры и автомобили, будут разыгрываться на избирательных участках в ходе викторин в Челябинске, Миассе, Магнитогорске и Копейске. Схожие по формату розыгрыши будут проводиться и в других регионах страны, в том числе в Свердловской, Тюменской и Курганской областях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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