В Кунашакском районе в дни выборов президента разыграют мясорубки и пылесосы

12 марта 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

Помимо мясорубок и пылесосов, на конкурсе разыграют стиральные машины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Кунашакском районе (Челябинская область) с 15 по 17 марта разыграют более ста призов. Организатором конкурса выступила редакция районной газеты. «Газета „Знамя труда“ проводит конкурс „Всей семьей“ 15, 16 и 17 марта на лучшее фото в день выборов у избирательного участка. Все три дня участники получат подарки: стиральные машины, утюги, микроволновки, мясорубки, чайники, пылесосы, — 84 подарка, плюс 30 подписок на газету». — сообщили в редакции. Для участия в конкурсе нужно разместить семейное фото на избирательном участке в сообществе газеты. Тем, кто не умеет этого делать, на участках будут помогать волонтеры. Несмотря на то, что розыгрыш назван конкурсом, по формату он ближе к лотерее, поскольку победители выбираются случайным методом. В дни выборов президента, 15, 16 и 17 марта, крупные призы, в том числе квартиры и автомобили, будут разыгрываться на избирательных участках в ходе викторин в Челябинске, Миассе, Магнитогорске и Копейске. Схожие по формату розыгрыши будут проводиться и в других регионах страны, в том числе в Свердловской, Тюменской и Курганской областях.

В Кунашакском районе (Челябинская область) с 15 по 17 марта разыграют более ста призов. Организатором конкурса выступила редакция районной газеты. «Газета „Знамя труда“ проводит конкурс „Всей семьей“ 15, 16 и 17 марта на лучшее фото в день выборов у избирательного участка. Все три дня участники получат подарки: стиральные машины, утюги, микроволновки, мясорубки, чайники, пылесосы, — 84 подарка, плюс 30 подписок на газету». — сообщили в редакции. Для участия в конкурсе нужно разместить семейное фото на избирательном участке в сообществе газеты. Тем, кто не умеет этого делать, на участках будут помогать волонтеры. Несмотря на то, что розыгрыш назван конкурсом, по формату он ближе к лотерее, поскольку победители выбираются случайным методом. В дни выборов президента, 15, 16 и 17 марта, крупные призы, в том числе квартиры и автомобили, будут разыгрываться на избирательных участках в ходе викторин в Челябинске, Миассе, Магнитогорске и Копейске. Схожие по формату розыгрыши будут проводиться и в других регионах страны, в том числе в Свердловской, Тюменской и Курганской областях.