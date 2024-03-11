11 марта 2024

Алена Водонаева раскрыла постыдный секрет Бритни Спирс

Алена Водонаева обвинила Бритни Спирс в нарушении гигиены
© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, водонаева алена
Алена Водонавева выложила видео с американской певицей у себя в соцсетях Фото:

Алена Водонаева, телеведущая из Тюмени рассказала своим подписчикам, что американская певица Бритни Спирс не соблюдает правила гигиены. В своем telegram-канале Алена выложила видео артистки, на котором она умывается при помощи слюны.

«Бритни Спирс показала, как очищает лицо. Умывание певицы — это просто слюни. Вот такой уход. Теперь все встало на свои места», — написала телеведущая в посте.

Подписчики телеведущей проявили сочувствие к американской певице, указав на ее психическое состояние. Ранее URA.RU писало, что Алена Водонаева сравнила американскую певицу Билли Айлиш с собакой породы бордер-колли.

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Алена Водонаева, телеведущая из Тюмени рассказала своим подписчикам, что американская певица Бритни Спирс не соблюдает правила гигиены. В своем telegram-канале Алена выложила видео артистки, на котором она умывается при помощи слюны. «Бритни Спирс показала, как очищает лицо. Умывание певицы — это просто слюни. Вот такой уход. Теперь все встало на свои места», — написала телеведущая в посте. Подписчики телеведущей проявили сочувствие к американской певице, указав на ее психическое состояние. Ранее URA.RU писало, что Алена Водонаева сравнила американскую певицу Билли Айлиш с собакой породы бордер-колли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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