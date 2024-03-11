Алена Водонаева раскрыла постыдный секрет Бритни Спирс

Алена Водонавева выложила видео с американской певицей у себя в соцсетях
Алена Водонаева, телеведущая из Тюмени рассказала своим подписчикам, что американская певица Бритни Спирс не соблюдает правила гигиены. В своем telegram-канале Алена выложила видео артистки, на котором она умывается при помощи слюны.
«Бритни Спирс показала, как очищает лицо. Умывание певицы — это просто слюни. Вот такой уход. Теперь все встало на свои места», — написала телеведущая в посте.
Подписчики телеведущей проявили сочувствие к американской певице, указав на ее психическое состояние. Ранее URA.RU писало, что Алена Водонаева сравнила американскую певицу Билли Айлиш с собакой породы бордер-колли.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.