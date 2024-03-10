10 марта 2024
09 марта 2024
08 марта 2024

Алена Водонаева сравнила Билли Айлиш с собакой во время «Оскара»

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера фильма "Круэлла". Москва, водонаева алена
Телеведущая отметила костюм американской певицы, написав, что по цветовой гамме наряд в точности повторяет окрас собаки-актрисы Фото:

Алена Водонаева, блогер и телеведущая из Тюмени отметила наряд американской певицы Билли Айлиш, в котором она появилась на вручении премии «Оскар». Как написала Алена Водонаева в своем telegram-канале, по цветовой гамме костюм в точности повторяет окрас собаки-актрисы.

«Билли Айлиш пришла на вручение премии „Оскар“ в черно-белом костюме. Считайте, что Билли Айлиш и собака Месси из фильма „Анатомия падения“ случайно пришли в одинаковом, так как собака тоже черно-белая», — написала в посте телеведущая.

Судебная драма «Анатомия падения» поучила приз на Каннском фестивале в октябре 2023 года. Собака Месси породы бордер-колли, которая исполнила одну из главных ролей, была удостоена на фестивале «собачьей пальмовой ветви». Картина «Анатомия падения» 10 марта получила «Оскар» за лучший сценарий. Ранее URA.RU писало, что Алена Водонаева за ночь собрала тысячу котов.

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Алена Водонаева, блогер и телеведущая из Тюмени отметила наряд американской певицы Билли Айлиш, в котором она появилась на вручении премии «Оскар». Как написала Алена Водонаева в своем telegram-канале, по цветовой гамме костюм в точности повторяет окрас собаки-актрисы. «Билли Айлиш пришла на вручение премии „Оскар“ в черно-белом костюме. Считайте, что Билли Айлиш и собака Месси из фильма „Анатомия падения“ случайно пришли в одинаковом, так как собака тоже черно-белая», — написала в посте телеведущая. Судебная драма «Анатомия падения» поучила приз на Каннском фестивале в октябре 2023 года. Собака Месси породы бордер-колли, которая исполнила одну из главных ролей, была удостоена на фестивале «собачьей пальмовой ветви». Картина «Анатомия падения» 10 марта получила «Оскар» за лучший сценарий. Ранее URA.RU писало, что Алена Водонаева за ночь собрала тысячу котов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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