В Челябинске приступил к работе новый заместитель прокурора области Евгений Федоров. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Должность заместителя прокурора области занял Евгений Федоров. Он уже приступил к исполнению своих обязанностей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Федоров родился в 1980 году. В 2002 году с отличием окончил юридический факультет Красноярского государственного аграрного университета и был принят на службу в органы прокуратуры. Профессиональную деятельность начинал с должности помощника прокурора Сухобузимского района Красноярского края. В 2004 году был повышен до должности зампрокурора района, а спустя еще три года возглавил районную прокуратуру.
С октября 2014 года Федоров занимал должность Канского межрайонного прокурора Красноярского края. С его интервью можно ознакомиться на YouTube-канале «Канские новости». После работал прокурором Советского района Красноярска. В Челябинской области он занял место Вячеслава Тиунова, ушедшего на пенсию в середине декабря прошлого года.
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