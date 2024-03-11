В Челябинск приехал новый зампрокурора области. Фото

12 марта 2024 в 12:31 Размер текста - 17 +

Новым заместителем прокурора Челябинской области стал Евгений Федоров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах В Челябинске приступил к работе новый заместитель прокурора области Евгений Федоров. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе прокуратуры региона. «Должность заместителя прокурора области занял Евгений Федоров. Он уже приступил к исполнению своих обязанностей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Федоров родился в 1980 году. В 2002 году с отличием окончил юридический факультет Красноярского государственного аграрного университета и был принят на службу в органы прокуратуры. Профессиональную деятельность начинал с должности помощника прокурора Сухобузимского района Красноярского края. В 2004 году был повышен до должности зампрокурора района, а спустя еще три года возглавил районную прокуратуру. С октября 2014 года Федоров занимал должность Канского межрайонного прокурора Красноярского края. С его интервью можно ознакомиться на YouTube-канале «Канские новости». После работал прокурором Советского района Красноярска. В Челябинской области он занял место Вячеслава Тиунова, ушедшего на пенсию в середине декабря прошлого года. Новым зампрокурора Челябинской области стал Евгений Федоров Фото: скрин с YouTube-канала «Канские ведомости» https://www.youtube.com/watch?v=uPYjIDfMTSc

В Челябинске приступил к работе новый заместитель прокурора области Евгений Федоров. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе прокуратуры региона. «Должность заместителя прокурора области занял Евгений Федоров. Он уже приступил к исполнению своих обязанностей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Федоров родился в 1980 году. В 2002 году с отличием окончил юридический факультет Красноярского государственного аграрного университета и был принят на службу в органы прокуратуры. Профессиональную деятельность начинал с должности помощника прокурора Сухобузимского района Красноярского края. В 2004 году был повышен до должности зампрокурора района, а спустя еще три года возглавил районную прокуратуру. С октября 2014 года Федоров занимал должность Канского межрайонного прокурора Красноярского края. С его интервью можно ознакомиться на YouTube-канале «Канские новости». После работал прокурором Советского района Красноярска. В Челябинской области он занял место Вячеслава Тиунова, ушедшего на пенсию в середине декабря прошлого года.