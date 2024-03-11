11 марта 2024

В Челябинск приехал новый зампрокурора области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с прокурором Челябинской области Виталием Лопиным. Челябинск, прокуратура, знаки отличия прокуратуры, китель прокурора
Новым заместителем прокурора Челябинской области стал Евгений Федоров Фото:
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В Челябинске приступил к работе новый заместитель прокурора области Евгений Федоров. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Должность заместителя прокурора области занял Евгений Федоров. Он уже приступил к исполнению своих обязанностей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Федоров родился в 1980 году. В 2002 году с отличием окончил юридический факультет Красноярского государственного аграрного университета и был принят на службу в органы прокуратуры. Профессиональную деятельность начинал с должности помощника прокурора Сухобузимского района Красноярского края. В 2004 году был повышен до должности зампрокурора района, а спустя еще три года возглавил районную прокуратуру.

С октября 2014 года Федоров занимал должность Канского межрайонного прокурора Красноярского края. С его интервью можно ознакомиться на YouTube-канале «Канские новости». После работал прокурором Советского района Красноярска. В Челябинской области он занял место Вячеслава Тиунова, ушедшего на пенсию в середине декабря прошлого года.

Новым зампрокурора Челябинской области стал Евгений Федоров
Новым зампрокурора Челябинской области стал Евгений Федоров
Фото:

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В Челябинске приступил к работе новый заместитель прокурора области Евгений Федоров. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе прокуратуры региона. «Должность заместителя прокурора области занял Евгений Федоров. Он уже приступил к исполнению своих обязанностей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Федоров родился в 1980 году. В 2002 году с отличием окончил юридический факультет Красноярского государственного аграрного университета и был принят на службу в органы прокуратуры. Профессиональную деятельность начинал с должности помощника прокурора Сухобузимского района Красноярского края. В 2004 году был повышен до должности зампрокурора района, а спустя еще три года возглавил районную прокуратуру. С октября 2014 года Федоров занимал должность Канского межрайонного прокурора Красноярского края. С его интервью можно ознакомиться на YouTube-канале «Канские новости». После работал прокурором Советского района Красноярска. В Челябинской области он занял место Вячеслава Тиунова, ушедшего на пенсию в середине декабря прошлого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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