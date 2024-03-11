11 марта 2024

Два пермяка выиграли в лотерее по миллиону рублей, купив билеты перед 8 марта

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки купили лотерейные билеты за 100 рублей Фото:

Два жителя Пермского края выиграли по миллиону рублей в 77-м тираже «Мечталлиона». Розыгрыш был приурочен к 8 марта.

«Клиенты „Почты России“ из с. Русский Сарс Октябрьского района и г. Чермоз Ильинского района стали миллионерами в лотерейном розыгрыше к 8 Марта. Счастливые билеты они приобрели на почте за 100 руб», — рассказали в пресс-службе «Почты России».

Уточняется, что это не первые пермяки, которым улыбнулась удача в лотерее «Мечталлион». В новогоднем тираже по миллиону рублей выиграли шесть жителей. Они купили билеты в Перми, Березниках, Губахе, Чердыни, поселке Углеуральский и селе Уинское. Также еще один березниковец стал миллионером по итогам розыгрыша, приуроченном к 23 февраля.

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Два жителя Пермского края выиграли по миллиону рублей в 77-м тираже «Мечталлиона». Розыгрыш был приурочен к 8 марта. «Клиенты „Почты России“ из с. Русский Сарс Октябрьского района и г. Чермоз Ильинского района стали миллионерами в лотерейном розыгрыше к 8 Марта. Счастливые билеты они приобрели на почте за 100 руб», — рассказали в пресс-службе «Почты России». Уточняется, что это не первые пермяки, которым улыбнулась удача в лотерее «Мечталлион». В новогоднем тираже по миллиону рублей выиграли шесть жителей. Они купили билеты в Перми, Березниках, Губахе, Чердыни, поселке Углеуральский и селе Уинское. Также еще один березниковец стал миллионером по итогам розыгрыша, приуроченном к 23 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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