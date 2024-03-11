Развлечения Два пермяка выиграли в лотерее по миллиону рублей, купив билеты перед 8 марта 12 марта 2024 в 13:35 Размер текста - 17 + Пермяки купили лотерейные билеты за 100 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Два жителя Пермского края выиграли по миллиону рублей в 77-м тираже «Мечталлиона». Розыгрыш был приурочен к 8 марта. «Клиенты „Почты России“ из с. Русский Сарс Октябрьского района и г. Чермоз Ильинского района стали миллионерами в лотерейном розыгрыше к 8 Марта. Счастливые билеты они приобрели на почте за 100 руб», — рассказали в пресс-службе «Почты России». Уточняется, что это не первые пермяки, которым улыбнулась удача в лотерее «Мечталлион». В новогоднем тираже по миллиону рублей выиграли шесть жителей. Они купили билеты в Перми, Березниках, Губахе, Чердыни, поселке Углеуральский и селе Уинское. Также еще один березниковец стал миллионером по итогам розыгрыша, приуроченном к 23 февраля. Два жителя Пермского края выиграли по миллиону рублей в 77-м тираже «Мечталлиона». Розыгрыш был приурочен к 8 марта. «Клиенты „Почты России“ из с. Русский Сарс Октябрьского района и г. Чермоз Ильинского района стали миллионерами в лотерейном розыгрыше к 8 Марта. Счастливые билеты они приобрели на почте за 100 руб», — рассказали в пресс-службе «Почты России». Уточняется, что это не первые пермяки, которым улыбнулась удача в лотерее «Мечталлион». В новогоднем тираже по миллиону рублей выиграли шесть жителей. Они купили билеты в Перми, Березниках, Губахе, Чердыни, поселке Углеуральский и селе Уинское. Также еще один березниковец стал миллионером по итогам розыгрыша, приуроченном к 23 февраля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям