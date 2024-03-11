11 марта 2024

В ЯНАО назначили ответственного за развитие туризма

Развивать туризм в ЯНАО будет экс-директор по маркетингу «Красной поляны»
© Служба новостей «URA.RU»
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Туризм. День оленевода. ЯНАО, чум, север, надым, янао, арктика, нарты, ямал, туризм
Туризм на Ямале будут развивать комплексно (фото из архива) Фото:

Ольга Филипенкова назначена управляющим директором «Центра развития туризма на Полярном Урале». Ранее она занималась стратегическим развитием курорта «Красная Поляна» в Сочи, сообщили URA.RU в администрации правительства ЯНАО.

«В должности управляющего директора Филипенкова займется стратегическим развитием туристического потенциала территории, созданием и развитием туристического бренда, комплексным продвижением, а также коммерческими проектами, направленными на популяризацию туризма на Ямале», — рассказали в пресс-службе окружного правительства. За плечами у Филипенковой более чем 15-летний опыт в развитии курортов.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО привлекут на развитие туризма инвестиции на 10 млрд рублей. На эти деньги будут построен горнолыжный курорт возле Харпа, а также строительство комплекса в аэропорту Салехарда.

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Ольга Филипенкова назначена управляющим директором «Центра развития туризма на Полярном Урале». Ранее она занималась стратегическим развитием курорта «Красная Поляна» в Сочи, сообщили URA.RU в администрации правительства ЯНАО. «В должности управляющего директора Филипенкова займется стратегическим развитием туристического потенциала территории, созданием и развитием туристического бренда, комплексным продвижением, а также коммерческими проектами, направленными на популяризацию туризма на Ямале», — рассказали в пресс-службе окружного правительства. За плечами у Филипенковой более чем 15-летний опыт в развитии курортов. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО привлекут на развитие туризма инвестиции на 10 млрд рублей. На эти деньги будут построен горнолыжный курорт возле Харпа, а также строительство комплекса в аэропорту Салехарда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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