Развлечения Туризм В ЯНАО назначили ответственного за развитие туризма Развивать туризм в ЯНАО будет экс-директор по маркетингу «Красной поляны» 12 марта 2024 в 13:19 Размер текста - 17 + Туризм на Ямале будут развивать комплексно (фото из архива) Фото: Максим Егоров © URA.RU Ольга Филипенкова назначена управляющим директором «Центра развития туризма на Полярном Урале». Ранее она занималась стратегическим развитием курорта «Красная Поляна» в Сочи, сообщили URA.RU в администрации правительства ЯНАО. «В должности управляющего директора Филипенкова займется стратегическим развитием туристического потенциала территории, созданием и развитием туристического бренда, комплексным продвижением, а также коммерческими проектами, направленными на популяризацию туризма на Ямале», — рассказали в пресс-службе окружного правительства. За плечами у Филипенковой более чем 15-летний опыт в развитии курортов. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО привлекут на развитие туризма инвестиции на 10 млрд рублей. На эти деньги будут построен горнолыжный курорт возле Харпа, а также строительство комплекса в аэропорту Салехарда. Ольга Филипенкова назначена управляющим директором «Центра развития туризма на Полярном Урале». Ранее она занималась стратегическим развитием курорта «Красная Поляна» в Сочи, сообщили URA.RU в администрации правительства ЯНАО. «В должности управляющего директора Филипенкова займется стратегическим развитием туристического потенциала территории, созданием и развитием туристического бренда, комплексным продвижением, а также коммерческими проектами, направленными на популяризацию туризма на Ямале», — рассказали в пресс-службе окружного правительства. За плечами у Филипенковой более чем 15-летний опыт в развитии курортов. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО привлекут на развитие туризма инвестиции на 10 млрд рублей. На эти деньги будут построен горнолыжный курорт возле Харпа, а также строительство комплекса в аэропорту Салехарда. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям