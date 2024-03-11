Тактические шлемы, которые пермские волонтеры передали участникам спецоперации, спасли им жизни на СВО. Фото поврежденных в ходе боя элементов тактической экипировки разместило в своей группе в соцсети «ВКонтакте» волонтерское сообщество «Вежливые люди». Пермякам их передали штурмовики из отряда «Бастион».
«Отправленные нами на передовую тактические шлемы! Бойцы остались живы, в одном из случаев лишь контузия! Огромное спасибо тем, кто помогает нам приобретать элементы защиты для наших бойцов!», — написано в посте.
URA.RU рассказывало, что сообщество «Вежливые люди» активно помогает фронту. Ранее они передали десантникам на передовую технику, стройматериалы, медикаменты, различное оборудование и снаряжение, среди которого были и тактические шлемы. Бойцы поблагодарили пермяков за предоставленную помощь, записав видео.
Шлем получил серьезное повреждение, но сохранил жизнь штурмовику
Тактические шлемы, которые пермские волонтеры передали участникам спецоперации, спасли им жизни на СВО. Фото поврежденных в ходе боя элементов тактической экипировки разместило в своей группе в соцсети «ВКонтакте» волонтерское сообщество «Вежливые люди». Пермякам их передали штурмовики из отряда «Бастион». «Отправленные нами на передовую тактические шлемы! Бойцы остались живы, в одном из случаев лишь контузия! Огромное спасибо тем, кто помогает нам приобретать элементы защиты для наших бойцов!», — написано в посте. URA.RU рассказывало, что сообщество «Вежливые люди» активно помогает фронту. Ранее они передали десантникам на передовую технику, стройматериалы, медикаменты, различное оборудование и снаряжение, среди которого были и тактические шлемы. Бойцы поблагодарили пермяков за предоставленную помощь, записав видео.