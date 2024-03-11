Общество Пермские волонтеры показали шлемы, которые спасли жизни бойцов на СВО. Фото 12 марта 2024 в 13:50 Размер текста - 17 + Тактические шлемы спасают жизни бойцов на СВО (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тактические шлемы, которые пермские волонтеры передали участникам спецоперации, спасли им жизни на СВО. Фото поврежденных в ходе боя элементов тактической экипировки разместило в своей группе в соцсети «ВКонтакте» волонтерское сообщество «Вежливые люди». Пермякам их передали штурмовики из отряда «Бастион». «Отправленные нами на передовую тактические шлемы! Бойцы остались живы, в одном из случаев лишь контузия! Огромное спасибо тем, кто помогает нам приобретать элементы защиты для наших бойцов!», — написано в посте. URA.RU рассказывало, что сообщество «Вежливые люди» активно помогает фронту. Ранее они передали десантникам на передовую технику, стройматериалы, медикаменты, различное оборудование и снаряжение, среди которого были и тактические шлемы. Бойцы поблагодарили пермяков за предоставленную помощь, записав видео. Шлем получил серьезное повреждение, но сохранил жизнь штурмовику Фото: «Вежливые люди», «ВКонтакте», https://vk.com/59zov?ysclid=ltnw2iam1u330430601 Тактические шлемы, которые пермские волонтеры передали участникам спецоперации, спасли им жизни на СВО. Фото поврежденных в ходе боя элементов тактической экипировки разместило в своей группе в соцсети «ВКонтакте» волонтерское сообщество «Вежливые люди». Пермякам их передали штурмовики из отряда «Бастион». «Отправленные нами на передовую тактические шлемы! Бойцы остались живы, в одном из случаев лишь контузия! Огромное спасибо тем, кто помогает нам приобретать элементы защиты для наших бойцов!», — написано в посте. URA.RU рассказывало, что сообщество «Вежливые люди» активно помогает фронту. Ранее они передали десантникам на передовую технику, стройматериалы, медикаменты, различное оборудование и снаряжение, среди которого были и тактические шлемы. Бойцы поблагодарили пермяков за предоставленную помощь, записав видео. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям