11 марта 2024

Пермские волонтеры показали шлемы, которые спасли жизни бойцов на СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие центра воспитания Z. Екатеринбург, шлем, каска, обмундирование, военное снаряжение
Тактические шлемы спасают жизни бойцов на СВО (архивное фото) Фото:

Тактические шлемы, которые пермские волонтеры передали участникам спецоперации, спасли им жизни на СВО. Фото поврежденных в ходе боя элементов тактической экипировки разместило в своей группе в соцсети «ВКонтакте» волонтерское сообщество «Вежливые люди». Пермякам их передали штурмовики из отряда «Бастион».

«Отправленные нами на передовую тактические шлемы! Бойцы остались живы, в одном из случаев лишь контузия! Огромное спасибо тем, кто помогает нам приобретать элементы защиты для наших бойцов!», — написано в посте.

URA.RU рассказывало, что сообщество «Вежливые люди» активно помогает фронту. Ранее они передали десантникам на передовую технику, стройматериалы, медикаменты, различное оборудование и снаряжение, среди которого были и тактические шлемы. Бойцы поблагодарили пермяков за предоставленную помощь, записав видео.

Шлем получил серьезное повреждение, но сохранил жизнь штурмовику
Шлем получил серьезное повреждение, но сохранил жизнь штурмовику
Фото:

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Тактические шлемы, которые пермские волонтеры передали участникам спецоперации, спасли им жизни на СВО. Фото поврежденных в ходе боя элементов тактической экипировки разместило в своей группе в соцсети «ВКонтакте» волонтерское сообщество «Вежливые люди». Пермякам их передали штурмовики из отряда «Бастион». «Отправленные нами на передовую тактические шлемы! Бойцы остались живы, в одном из случаев лишь контузия! Огромное спасибо тем, кто помогает нам приобретать элементы защиты для наших бойцов!», — написано в посте. URA.RU рассказывало, что сообщество «Вежливые люди» активно помогает фронту. Ранее они передали десантникам на передовую технику, стройматериалы, медикаменты, различное оборудование и снаряжение, среди которого были и тактические шлемы. Бойцы поблагодарили пермяков за предоставленную помощь, записав видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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