Врио главы Кургана Аргышева выслушает жалобы жителей на транспортную реформу

12 марта 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

Врио главы Кургана Аргышева проведет прием граждан по транспортной реформы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Временно исполняющий обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева проведет личный прием граждан. Чиновница выслушает жалобы на транспорт. Об этом сообщается в официальном telegram-канале мэрии Кургана. «13 марта с 10:00 до 11:00 временно исполняющий полномочия главы города Кургана Анастасия Аргышева проведет очередной прием граждан по личным вопросам по теме транспортного обслуживания населения», — указано в посте администрации. Сообщается, что записаться на прием можно по номеру телефона: 42-88-30 (доб. 292). Звонки принимают до 17:30. Также записаться можно по адресу: площадь им. Ленина, д. 1, каб. 130 а. Ранее URA.RU писало, что врио главы Кургана Анастасия Аргышева проводила 5 марта прием горожан. Большинство вопросов были связаны со сферой ЖКХ.

Временно исполняющий обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева проведет личный прием граждан. Чиновница выслушает жалобы на транспорт. Об этом сообщается в официальном telegram-канале мэрии Кургана. «13 марта с 10:00 до 11:00 временно исполняющий полномочия главы города Кургана Анастасия Аргышева проведет очередной прием граждан по личным вопросам по теме транспортного обслуживания населения», — указано в посте администрации. Сообщается, что записаться на прием можно по номеру телефона: 42-88-30 (доб. 292). Звонки принимают до 17:30. Также записаться можно по адресу: площадь им. Ленина, д. 1, каб. 130 а. Ранее URA.RU писало, что врио главы Кургана Анастасия Аргышева проводила 5 марта прием горожан. Большинство вопросов были связаны со сферой ЖКХ.