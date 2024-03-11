Врио главы Кургана Аргышева выслушает жалобы жителей на транспортную реформу

Временно исполняющий обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева проведет личный прием граждан. Чиновница выслушает жалобы на транспорт. Об этом сообщается в официальном telegram-канале мэрии Кургана.
«13 марта с 10:00 до 11:00 временно исполняющий полномочия главы города Кургана Анастасия Аргышева проведет очередной прием граждан по личным вопросам по теме транспортного обслуживания населения», — указано в посте администрации.
Сообщается, что записаться на прием можно по номеру телефона: 42-88-30 (доб. 292). Звонки принимают до 17:30. Также записаться можно по адресу: площадь им. Ленина, д. 1, каб. 130 а.
Ранее URA.RU писало, что врио главы Кургана Анастасия Аргышева проводила 5 марта прием горожан. Большинство вопросов были связаны со сферой ЖКХ.
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