11 марта 2024

Врио главы Кургана Аргышева выслушает жалобы жителей на транспортную реформу

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие штаба общественной поддержки Путина с Шумковым и Ильтяковым. Курган, аргышева анастасия
Врио главы Кургана Аргышева проведет прием граждан по транспортной реформы Фото:

Временно исполняющий обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева проведет личный прием граждан. Чиновница выслушает жалобы на транспорт. Об этом сообщается в официальном telegram-канале мэрии Кургана.

«13 марта с 10:00 до 11:00 временно исполняющий полномочия главы города Кургана Анастасия Аргышева проведет очередной прием граждан по личным вопросам по теме транспортного обслуживания населения», — указано в посте администрации.

Сообщается, что записаться на прием можно по номеру телефона: 42-88-30 (доб. 292). Звонки принимают до 17:30. Также записаться можно по адресу: площадь им. Ленина, д. 1, каб. 130 а.

Ранее URA.RU писало, что врио главы Кургана Анастасия Аргышева проводила 5 марта прием горожан. Большинство вопросов были связаны со сферой ЖКХ.

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Временно исполняющий обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева проведет личный прием граждан. Чиновница выслушает жалобы на транспорт. Об этом сообщается в официальном telegram-канале мэрии Кургана. «13 марта с 10:00 до 11:00 временно исполняющий полномочия главы города Кургана Анастасия Аргышева проведет очередной прием граждан по личным вопросам по теме транспортного обслуживания населения», — указано в посте администрации. Сообщается, что записаться на прием можно по номеру телефона: 42-88-30 (доб. 292). Звонки принимают до 17:30. Также записаться можно по адресу: площадь им. Ленина, д. 1, каб. 130 а. Ранее URA.RU писало, что врио главы Кургана Анастасия Аргышева проводила 5 марта прием горожан. Большинство вопросов были связаны со сферой ЖКХ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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