Врио главы Кургана Анастасия Аргышева провела 5 марта прием горожан. Большинство вопросов были связаны со сферой ЖКХ. Данная информация размещена на сайте городской администрации.
«Сегодня за помощью и содействием обратились несколько человек. Темы — разные, большинство вопросов, с которыми заявились горожане, относилось к сфере жилищно-коммунального хозяйства», — указано в сообщении.
Горожане жаловались Аргышевой на состояние домов, за которые отвечает муниципальное предприятие «Прометей». Жильцы домов, расположенных по адресам ул. Красномаячная, 62а и ул. Чернореченская, 65, жаловались изношенность инженерных сетей и состояние зданий. Врио главы ответила обратившимся, что благодаря субсидии областного правительства ремонт в этих домах удастся провести в 2024 году. При этом она отметила, что жильцы дома на Красномаячной задолжали управкомпании 1,7 млн рублей, а в доме на Чернореченской — 425 тысяч рублей.
Ранее губернатор Вадим Шумков попросил глав муниципалитетов и других чиновников чаще проводить личные приемы. После этого руководители администраций сообщили о запланированных личных приемах.
Вместе с Анастасией Аргышевой на приеме присутствовали сотрудники профильных ведомств
Фото: сайт администрации города Кургана, https://www.kurgan-city.ru/city/info/news/921/1195042/
Большинство горожан задали вопросы, связанные со сферой ЖКХ
Фото: сайт администрации города Кургана, https://www.kurgan-city.ru/city/info/news/921/1195042/
Врио главы Кургана Анастасия Аргышева провела 5 марта прием горожан. Большинство вопросов были связаны со сферой ЖКХ. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «Сегодня за помощью и содействием обратились несколько человек. Темы — разные, большинство вопросов, с которыми заявились горожане, относилось к сфере жилищно-коммунального хозяйства», — указано в сообщении. Горожане жаловались Аргышевой на состояние домов, за которые отвечает муниципальное предприятие «Прометей». Жильцы домов, расположенных по адресам ул. Красномаячная, 62а и ул. Чернореченская, 65, жаловались изношенность инженерных сетей и состояние зданий. Врио главы ответила обратившимся, что благодаря субсидии областного правительства ремонт в этих домах удастся провести в 2024 году. При этом она отметила, что жильцы дома на Красномаячной задолжали управкомпании 1,7 млн рублей, а в доме на Чернореченской — 425 тысяч рублей. Ранее губернатор Вадим Шумков попросил глав муниципалитетов и других чиновников чаще проводить личные приемы. После этого руководители администраций сообщили о запланированных личных приемах.