Жители Кургана завалили врио главы Аргышеву вопросами по ЖКХ. Фото

05 марта 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Врио главы Кургана Аргышева провела прием 5 марта (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Врио главы Кургана Анастасия Аргышева провела 5 марта прием горожан. Большинство вопросов были связаны со сферой ЖКХ. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «Сегодня за помощью и содействием обратились несколько человек. Темы — разные, большинство вопросов, с которыми заявились горожане, относилось к сфере жилищно-коммунального хозяйства», — указано в сообщении. Горожане жаловались Аргышевой на состояние домов, за которые отвечает муниципальное предприятие «Прометей». Жильцы домов, расположенных по адресам ул. Красномаячная, 62а и ул. Чернореченская, 65, жаловались изношенность инженерных сетей и состояние зданий. Врио главы ответила обратившимся, что благодаря субсидии областного правительства ремонт в этих домах удастся провести в 2024 году. При этом она отметила, что жильцы дома на Красномаячной задолжали управкомпании 1,7 млн рублей, а в доме на Чернореченской — 425 тысяч рублей. Ранее губернатор Вадим Шумков попросил глав муниципалитетов и других чиновников чаще проводить личные приемы. После этого руководители администраций сообщили о запланированных личных приемах. Вместе с Анастасией Аргышевой на приеме присутствовали сотрудники профильных ведомств Фото: сайт администрации города Кургана, https://www.kurgan-city.ru/city/info/news/921/1195042/ Большинство горожан задали вопросы, связанные со сферой ЖКХ Фото: сайт администрации города Кургана, https://www.kurgan-city.ru/city/info/news/921/1195042/

Врио главы Кургана Анастасия Аргышева провела 5 марта прием горожан. Большинство вопросов были связаны со сферой ЖКХ. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «Сегодня за помощью и содействием обратились несколько человек. Темы — разные, большинство вопросов, с которыми заявились горожане, относилось к сфере жилищно-коммунального хозяйства», — указано в сообщении. Горожане жаловались Аргышевой на состояние домов, за которые отвечает муниципальное предприятие «Прометей». Жильцы домов, расположенных по адресам ул. Красномаячная, 62а и ул. Чернореченская, 65, жаловались изношенность инженерных сетей и состояние зданий. Врио главы ответила обратившимся, что благодаря субсидии областного правительства ремонт в этих домах удастся провести в 2024 году. При этом она отметила, что жильцы дома на Красномаячной задолжали управкомпании 1,7 млн рублей, а в доме на Чернореченской — 425 тысяч рублей. Ранее губернатор Вадим Шумков попросил глав муниципалитетов и других чиновников чаще проводить личные приемы. После этого руководители администраций сообщили о запланированных личных приемах.