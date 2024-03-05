Жители Кургана завалили врио главы Аргышеву вопросами по ЖКХ. Фото

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Заседание городской думы. Курган, аргышева анастасия
Врио главы Кургана Аргышева провела прием 5 марта (архивное фото) Фото:

Врио главы Кургана Анастасия Аргышева провела 5 марта прием горожан. Большинство вопросов были связаны со сферой ЖКХ. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«Сегодня за помощью и содействием обратились несколько человек. Темы — разные, большинство вопросов, с которыми заявились горожане, относилось к сфере жилищно-коммунального хозяйства», — указано в сообщении.

Горожане жаловались Аргышевой на состояние домов, за которые отвечает муниципальное предприятие «Прометей». Жильцы домов, расположенных по адресам ул. Красномаячная, 62а и ул. Чернореченская, 65, жаловались изношенность инженерных сетей и состояние зданий. Врио главы ответила обратившимся, что благодаря субсидии областного правительства ремонт в этих домах удастся провести в 2024 году. При этом она отметила, что жильцы дома на Красномаячной задолжали управкомпании 1,7 млн рублей, а в доме на Чернореченской — 425 тысяч рублей.

Ранее губернатор Вадим Шумков попросил глав муниципалитетов и других чиновников чаще проводить личные приемы. После этого руководители администраций сообщили о запланированных личных приемах.

Вместе с Анастасией Аргышевой на приеме присутствовали сотрудники профильных ведомств
Вместе с Анастасией Аргышевой на приеме присутствовали сотрудники профильных ведомств
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Большинство горожан задали вопросы, связанные со сферой ЖКХ
Большинство горожан задали вопросы, связанные со сферой ЖКХ
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Врио главы Кургана Анастасия Аргышева провела 5 марта прием горожан. Большинство вопросов были связаны со сферой ЖКХ. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «Сегодня за помощью и содействием обратились несколько человек. Темы — разные, большинство вопросов, с которыми заявились горожане, относилось к сфере жилищно-коммунального хозяйства», — указано в сообщении. Горожане жаловались Аргышевой на состояние домов, за которые отвечает муниципальное предприятие «Прометей». Жильцы домов, расположенных по адресам ул. Красномаячная, 62а и ул. Чернореченская, 65, жаловались изношенность инженерных сетей и состояние зданий. Врио главы ответила обратившимся, что благодаря субсидии областного правительства ремонт в этих домах удастся провести в 2024 году. При этом она отметила, что жильцы дома на Красномаячной задолжали управкомпании 1,7 млн рублей, а в доме на Чернореченской — 425 тысяч рублей. Ранее губернатор Вадим Шумков попросил глав муниципалитетов и других чиновников чаще проводить личные приемы. После этого руководители администраций сообщили о запланированных личных приемах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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