Уволенный за мат тюменский телеведущий написал песню про Путина

12 марта 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

На написание песни и съемки клипа музыканта вдохновила цитата губернатора Моора о президенте «Человек, который изменил все» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменский музыкант Никита Белов написал рэп про президента Владимира Путина «Человек, который изменил все». Как рассказал URA.RU артист, на написание песни и съемки клипа его вдохновила цитата губернатора Александра Моора о президенте «Человек, который изменил все». Ранее тюменец стал известен из-за нецензурной ругани в эфире местного телеканала. «Идея, от задумки до воплощения, полностью моя и реализовывал я ее сам. На ее воплощение — от текста песни до финального монтажа клипа ушло около двух недель. Вдохновлял меня подарок, который сделали тюменские студенты Екатерине Мизулиной во время ее визита в столицу региона. Тогда ей подарили футболку с изображением Владимира Путина и цитатой губернатора Тюменской области Александра Моора „Человек, который изменил все“. Поэтому свою песню я так и назвал», — рассказал URA.RU музыкант. Никита Белов — известный в Тюмени музыкант, выступает со своими джазовыми проектами в небольших залах. Работает садовником. Ранее URA.RU писало, что Никита Белов работал телеведущим на местном канале и был уволен из-за того, что выругался матом на коллег.

Тюменский музыкант Никита Белов написал рэп про президента Владимира Путина «Человек, который изменил все». Как рассказал URA.RU артист, на написание песни и съемки клипа его вдохновила цитата губернатора Александра Моора о президенте «Человек, который изменил все». Ранее тюменец стал известен из-за нецензурной ругани в эфире местного телеканала. «Идея, от задумки до воплощения, полностью моя и реализовывал я ее сам. На ее воплощение — от текста песни до финального монтажа клипа ушло около двух недель. Вдохновлял меня подарок, который сделали тюменские студенты Екатерине Мизулиной во время ее визита в столицу региона. Тогда ей подарили футболку с изображением Владимира Путина и цитатой губернатора Тюменской области Александра Моора „Человек, который изменил все“. Поэтому свою песню я так и назвал», — рассказал URA.RU музыкант. Никита Белов — известный в Тюмени музыкант, выступает со своими джазовыми проектами в небольших залах. Работает садовником. Ранее URA.RU писало, что Никита Белов работал телеведущим на местном канале и был уволен из-за того, что выругался матом на коллег.