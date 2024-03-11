11 марта 2024

Уволенный за мат тюменский телеведущий написал песню про Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Анастасия Ларенко, рэп-исполнительница. Тюмень., клавиатура, студия звукозаписи, тьма, ярко
На написание песни и съемки клипа музыканта вдохновила цитата губернатора Моора о президенте «Человек, который изменил все» Фото:

Тюменский музыкант Никита Белов написал рэп про президента Владимира Путина «Человек, который изменил все». Как рассказал URA.RU артист, на написание песни и съемки клипа его вдохновила цитата губернатора Александра Моора о президенте «Человек, который изменил все». Ранее тюменец стал известен из-за нецензурной ругани в эфире местного телеканала.

«Идея, от задумки до воплощения, полностью моя и реализовывал я ее сам. На ее воплощение — от текста песни до финального монтажа клипа ушло около двух недель. Вдохновлял меня подарок, который сделали тюменские студенты Екатерине Мизулиной во время ее визита в столицу региона. Тогда ей подарили футболку с изображением Владимира Путина и цитатой губернатора Тюменской области Александра Моора „Человек, который изменил все“. Поэтому свою песню я так и назвал», — рассказал URA.RU музыкант.

Никита Белов — известный в Тюмени музыкант, выступает со своими джазовыми проектами в небольших залах. Работает садовником. Ранее URA.RU писало, что Никита Белов работал телеведущим на местном канале и был уволен из-за того, что выругался матом на коллег.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменский музыкант Никита Белов написал рэп про президента Владимира Путина «Человек, который изменил все». Как рассказал URA.RU артист, на написание песни и съемки клипа его вдохновила цитата губернатора Александра Моора о президенте «Человек, который изменил все». Ранее тюменец стал известен из-за нецензурной ругани в эфире местного телеканала. «Идея, от задумки до воплощения, полностью моя и реализовывал я ее сам. На ее воплощение — от текста песни до финального монтажа клипа ушло около двух недель. Вдохновлял меня подарок, который сделали тюменские студенты Екатерине Мизулиной во время ее визита в столицу региона. Тогда ей подарили футболку с изображением Владимира Путина и цитатой губернатора Тюменской области Александра Моора „Человек, который изменил все“. Поэтому свою песню я так и назвал», — рассказал URA.RU музыкант. Никита Белов — известный в Тюмени музыкант, выступает со своими джазовыми проектами в небольших залах. Работает садовником. Ранее URA.RU писало, что Никита Белов работал телеведущим на местном канале и был уволен из-за того, что выругался матом на коллег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...