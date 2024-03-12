Фатеев: Таганрог атакуют беспилотники

Глава администрации Таганрога Фатеев заявляет об атаке БПЛА на город
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
БПЛА атаковали Таганрог. Об этом заявил глава Таганрога Андрей Фатеев.
«Внимание! ГОЧС Таганрог: атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», —
В эту ночь беспилотники атаковали пять регионов России. Сегодня утром появилась информация о том, что украинские ДРГ пытались прорваться в Курскую и Белгородскую области.
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