Фатеев: Таганрог атакуют беспилотники

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RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, беспилотник
Глава администрации Таганрога Фатеев заявляет об атаке БПЛА на город Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

БПЛА атаковали Таганрог. Об этом заявил глава Таганрога Андрей Фатеев.

«Внимание! ГОЧС Таганрог: атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — написал Фатеев в telegram-канале.

В эту ночь беспилотники атаковали пять регионов России. Сегодня утром появилась информация о том, что украинские ДРГ пытались прорваться в Курскую и Белгородскую области.

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БПЛА атаковали Таганрог. Об этом заявил глава Таганрога Андрей Фатеев. «Внимание! ГОЧС Таганрог: атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — написал Фатеев в telegram-канале. В эту ночь беспилотники атаковали пять регионов России. Сегодня утром появилась информация о том, что украинские ДРГ пытались прорваться в Курскую и Белгородскую области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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