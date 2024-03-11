В Курганской области на выборах президента РФ проведут концерты и покажут кино. Афиша

12 марта 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

В Кургане пройдет фестиваль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Курганской области на время проведения выборов президента Российской Федерации готовят развлекательную программу. Для жителей пройдут концертные программы и показ фильмов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили на пресс-коференции по поводу проведения фестиваля «Весна в семью пришла». «Фестиваль „Весна в семью пришла“ станет настоящим событием. Его можно будет посетить уже в ближайшие выходные. Помимо краеведческой викторины и ценных призов, будут и другие форматы активности, принять участие в которых могут все члены семьи», — рассказала на пресс-конференции начальник управления культуры Курганской области Наталья Гончаренко. Отмечается, что самыми массовыми участками станут окружные дома культуры, где пройдут концерты. Также курганские власти организуют команды музыкантов, которые из районных центров поедут в маленькие населенные пункты для проведения мероприятий. На базах музыкального колледжа и колледжа культуры, которые также выбраны в качестве избирательных участков, пройдут концерты. Их организуют сами студенты. Какие развлечения будут на период фестиваля: В Доме народного творчества выступят ансамбли «Бриченька» и «Цветень»;

17 марта пройдет программа в честь Масленица в ЦПКиО;

в Далматово пройдет показ фильмов («Чебурашка», «Вызов» и «Праведник»);

в Доме народного творчества на Гоголя, 30 пройдут выставки, ярмарки и мастер-классы;

в курганских библиотеках пройдут игры и викторины;

концертные программы пройдут в школах, также в них пройдут турниры и соревнования;

на базе 12 избирательных участков будут организованы буфеты;

в ЦПКиО 17 марта выступит пермская группа «Кружево»;

17 марта в ЦПКиО будут сжигать чучело;

в Далматово выступят творческие коллективы «Ивушка», «Малахитовый узор» и «Лада»;

концерты пройдут в Шадринске и Катайском округе;

артисты Курганской областной филармонии выступят в Мишкинском округе с программой». Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области решили заманить избирателей на выборы президента, разыграв около 4 тысяч подарков, в том числе квартиру и машины. Призы можно будет выиграть в рамках фестиваля «Весна в семью пришла». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области на время проведения выборов президента Российской Федерации готовят развлекательную программу. Для жителей пройдут концертные программы и показ фильмов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили на пресс-коференции по поводу проведения фестиваля «Весна в семью пришла». «Фестиваль „Весна в семью пришла“ станет настоящим событием. Его можно будет посетить уже в ближайшие выходные. Помимо краеведческой викторины и ценных призов, будут и другие форматы активности, принять участие в которых могут все члены семьи», — рассказала на пресс-конференции начальник управления культуры Курганской области Наталья Гончаренко. Отмечается, что самыми массовыми участками станут окружные дома культуры, где пройдут концерты. Также курганские власти организуют команды музыкантов, которые из районных центров поедут в маленькие населенные пункты для проведения мероприятий. На базах музыкального колледжа и колледжа культуры, которые также выбраны в качестве избирательных участков, пройдут концерты. Их организуют сами студенты. Какие развлечения будут на период фестиваля: Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области решили заманить избирателей на выборы президента, разыграв около 4 тысяч подарков, в том числе квартиру и машины. Призы можно будет выиграть в рамках фестиваля «Весна в семью пришла».