11 марта 2024

В ЯНАО выделят 5 млн на лазерное шоу и гастрофестиваль для оленеводов

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода.Салехард. 24 марта 2018 г, национальный костюм, сцена, ненцы, день оленевода, ансамбль, ханты, кмнс
Средства пойдут на гастрофестиваль и лазерно-пиротехническую постановку Фото:
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День оленевода — главный праздник Ямала

Власти ЯНАО выделят почти пять млн рублей на проведение Дня оленевода в Салехарде. Средства из окружной казны пойдут на гастрономический фестиваль и лазерно-пиротехническую постановку. Документ, подписанный губернатором Ямала, размещен на сайте правительства округа.

«Постановлением предусмотрено перераспределение средств окружного бюджета муниципальному образованию Салехард для проведения Дня оленевода, где жителей и гостей окружной столицы ждет гастрономический фестиваль и лазерно-пиротехническая постановка», — комментирует документ пресс-служба правительства округа.

Как следует из постановления, объем межбюджетного трансферта составляет 4,7 млн рублей, в том числе на организацию гастрофестиваля — 2,5 млн рублей и лазерно-пиротехнической постановки — 2,2 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде на День оленевода организаторы приготовились к наплыву туристов и приготовили для них немало приятных сюрпризов. В столице ЯНАО всегда готовы предложить флагманский тур «На Край Земли», в рамках которого туристы знакомятся с севером и столицей Ямала.

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Власти ЯНАО выделят почти пять млн рублей на проведение Дня оленевода в Салехарде. Средства из окружной казны пойдут на гастрономический фестиваль и лазерно-пиротехническую постановку. Документ, подписанный губернатором Ямала, размещен на сайте правительства округа. «Постановлением предусмотрено перераспределение средств окружного бюджета муниципальному образованию Салехард для проведения Дня оленевода, где жителей и гостей окружной столицы ждет гастрономический фестиваль и лазерно-пиротехническая постановка», — комментирует документ пресс-служба правительства округа. Как следует из постановления, объем межбюджетного трансферта составляет 4,7 млн рублей, в том числе на организацию гастрофестиваля — 2,5 млн рублей и лазерно-пиротехнической постановки — 2,2 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде на День оленевода организаторы приготовились к наплыву туристов и приготовили для них немало приятных сюрпризов. В столице ЯНАО всегда готовы предложить флагманский тур «На Край Земли», в рамках которого туристы знакомятся с севером и столицей Ямала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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