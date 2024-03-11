Развлечения Культура В ЯНАО выделят 5 млн на лазерное шоу и гастрофестиваль для оленеводов 12 марта 2024 в 15:25 Размер текста - 17 + Средства пойдут на гастрофестиваль и лазерно-пиротехническую постановку Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета День оленевода — главный праздник Ямала Власти ЯНАО выделят почти пять млн рублей на проведение Дня оленевода в Салехарде. Средства из окружной казны пойдут на гастрономический фестиваль и лазерно-пиротехническую постановку. Документ, подписанный губернатором Ямала, размещен на сайте правительства округа. «Постановлением предусмотрено перераспределение средств окружного бюджета муниципальному образованию Салехард для проведения Дня оленевода, где жителей и гостей окружной столицы ждет гастрономический фестиваль и лазерно-пиротехническая постановка», — комментирует документ пресс-служба правительства округа. Как следует из постановления, объем межбюджетного трансферта составляет 4,7 млн рублей, в том числе на организацию гастрофестиваля — 2,5 млн рублей и лазерно-пиротехнической постановки — 2,2 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде на День оленевода организаторы приготовились к наплыву туристов и приготовили для них немало приятных сюрпризов. В столице ЯНАО всегда готовы предложить флагманский тур «На Край Земли», в рамках которого туристы знакомятся с севером и столицей Ямала. Власти ЯНАО выделят почти пять млн рублей на проведение Дня оленевода в Салехарде. Средства из окружной казны пойдут на гастрономический фестиваль и лазерно-пиротехническую постановку. Документ, подписанный губернатором Ямала, размещен на сайте правительства округа. «Постановлением предусмотрено перераспределение средств окружного бюджета муниципальному образованию Салехард для проведения Дня оленевода, где жителей и гостей окружной столицы ждет гастрономический фестиваль и лазерно-пиротехническая постановка», — комментирует документ пресс-служба правительства округа. Как следует из постановления, объем межбюджетного трансферта составляет 4,7 млн рублей, в том числе на организацию гастрофестиваля — 2,5 млн рублей и лазерно-пиротехнической постановки — 2,2 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде на День оленевода организаторы приготовились к наплыву туристов и приготовили для них немало приятных сюрпризов. В столице ЯНАО всегда готовы предложить флагманский тур «На Край Земли», в рамках которого туристы знакомятся с севером и столицей Ямала. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям