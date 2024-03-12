112: все находившиеся на борту упавшего Ил-76 погибли

По предварительным данным, 12 человек погибли при крушении Ил-76 (архивное фото)
По предварительным данным, все находившиеся на борту самолета Ил-76, упавшего в Ивановской области, погибли. Об этом сообщает telegram-канал 112 со ссылкой на собственные источники.
По данным 112, на борту самолета находились 12 человек. Это семь членов экипажа и пять пассажиров. Официальной информации о крушении самолета пока нет.
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