112: все находившиеся на борту упавшего Ил-76 погибли

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Крушение гидросамолета в ХМАО Байбалак , крушение самолета, самолет хмао
По предварительным данным, 12 человек погибли при крушении Ил-76 (архивное фото) Фото:

По предварительным данным, все находившиеся на борту самолета Ил-76, упавшего в Ивановской области, погибли. Об этом сообщает telegram-канал 112 со ссылкой на собственные источники.

По данным 112, на борту самолета находились 12 человек. Это семь членов экипажа и пять пассажиров. Официальной информации о крушении самолета пока нет.

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По предварительным данным, все находившиеся на борту самолета Ил-76, упавшего в Ивановской области, погибли. Об этом сообщает telegram-канал 112 со ссылкой на собственные источники. По данным 112, на борту самолета находились 12 человек. Это семь членов экипажа и пять пассажиров. Официальной информации о крушении самолета пока нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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