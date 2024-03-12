В резиденции тюменского губернатора закупят икру и деликатесы на 1,3 млн рублей

В списке необходимого не только 19 видов рыбы, но и два вида икры, включая щучью Фото: Илья Московец © URA.RU

В две резиденции губернатора Тюменской области Александра Моора закупят различную рыбу и икру, на общую сумму в 1,3 млн рублей. Информация представлена на сайте госзакупок. По заявкам заказчика поставщик доставит почти 2,5 тонны деликатесов.

«Поставка продуктов питания. Адреса: Тюменская область, Тюменский район, 186 км подъезда к Тюмени от автомобильной дороги „Байкал“, а также Тюмень, улица 25-го Октября, 13. Начальная цена контракта: 1 326 650 рублей», — говорится в документации к закупке.

По данным адресам расположены официальные резиденции губернатора Тюменской области. Заказчиком аукциона выступает представительский комплекс правительства региона «Тура». Заявки на поставки будут подаваться не единовременно, а по потребности.

Техническое задание к закупке содержит информацию о поставке без малого 2,5 тонны деликатесов. В основном это рыба, но есть и заказ на икру — щекура и щучью, по 36 кг каждого вида. Также в списке необходимого:

мороженные сибас и дорадо — по 30 кг;

щекур (чир), отборная пелядь и корюшка холодного копчения — 120 кг, 200 кг и 30 кг соответственно;

судак мороженный — 280 кг;

мороженная горбуша — 400 кг;

вяленая корюшка — 20 кг;

мороженный морской окунь — 50 кг;

судак, сырок и скумбрия холодного копчения — 60 кг, 100 кг и 80 кг соответственно;

мороженная щука — 300 кг;

мороженные сиги (лососевые) — 200 кг;

соленая сельдь — 140 кг;

мороженные минтай, камбала и треска — 200 кг, 50 кг и 40 кг соответственно;

вяленая отборная пелядь — 40 кг.

Ранее URA.RU писало и о других закупках тюменских властей. Так, на вооруженную охрану резиденций главы региона выделяли 13,8 млн рублей, а на безопасность в зданиях, где располагаются департаменты правительства Тюменской области — более 65 млн рублей.