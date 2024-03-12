В Польше заявили о готовности НАТО отправить 300 тысяч солдат к границе с РФ

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НАТО. Москва. stock, военные, нато, польша, nato, солдат, армия нато, польская армия, польский военный, поляк,  stock
Военные НАТО прибудут в Польшу до начала боевых действий, заявил Дымановский Фото:

НАТО готово отправить Польше 300 тысяч своих военных. Они прибудут в страну до начала конфликта страны с Россией. Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба Войска польского Кароль Дымановский.

«Ранее было 40 тысяч солдат, подготовленных к тому, чтобы стать щитом НАТО, а сейчас — это 300 тысяч в высокой готовности», — передает РИА Новости слова Дымановского. Он отметил, что все эти военные прибудут в страну перед началом боевых действий, а не после них.

Дымановский добавил, что военная поддержка Североатлантического альянса для Польши ограничивается отправкой сухопутных войск. Кроме того, он завил, что войска США присутствуют в Польше и тренируются с польскими военными. Заместитель главы Генштаба также не исключил, что количество американских бойцов в стране может быть увеличено до 100 тысяч человек. Такие перспективы существуют в оборонных планах НАТО.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что не против увеличить количество солдат США на территории страны. По его словам, Польша хочет от Штатов большее количество военных и боевой техники. Также стране нужны гарантии на то, что предвыборные заявления кандидата в президенты Дональда Трампа, которые подрывают смысл альянса, являются пустыми, пишет телеканал 360.

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НАТО готово отправить Польше 300 тысяч своих военных. Они прибудут в страну до начала конфликта страны с Россией. Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба Войска польского Кароль Дымановский. «Ранее было 40 тысяч солдат, подготовленных к тому, чтобы стать щитом НАТО, а сейчас — это 300 тысяч в высокой готовности», — передает РИА Новости слова Дымановского. Он отметил, что все эти военные прибудут в страну перед началом боевых действий, а не после них. Дымановский добавил, что военная поддержка Североатлантического альянса для Польши ограничивается отправкой сухопутных войск. Кроме того, он завил, что войска США присутствуют в Польше и тренируются с польскими военными. Заместитель главы Генштаба также не исключил, что количество американских бойцов в стране может быть увеличено до 100 тысяч человек. Такие перспективы существуют в оборонных планах НАТО. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что не против увеличить количество солдат США на территории страны. По его словам, Польша хочет от Штатов большее количество военных и боевой техники. Также стране нужны гарантии на то, что предвыборные заявления кандидата в президенты Дональда Трампа, которые подрывают смысл альянса, являются пустыми, пишет телеканал 360.
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