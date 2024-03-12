Российские войска освободили Невельское на донецком направлении

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На донецком направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ освободили и взяли под контроль населенный пункт Невельское в ДНР. Также российские войска заняли более выгодные позиции на донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

«На донецком направлении подразделения „Южной“ группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Невельское Донецкой Народной Республики», — передает ведомство. Отмечается, что ВС РФ заняли более выгодные позиции и рубежи на направлении.

Кроме того, по данным Минобороны, в населенных пунктах Белогоровка в ЛНР и Новомихайловка в ДНР военные России нанесли удары по формированиям 81-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. По информации ведомства, потери противника составили до 350 солдат. Также украинская армия потеряла четыре автомобиля, два танка и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Ранее сообщалось, что ВС РФ в зоне спецоперации освободили Орловку. Кроме того, также был освобожден населенный пункт Петровское, который расположен на авдеевском направлении.

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ВС РФ освободили и взяли под контроль населенный пункт Невельское в ДНР. Также российские войска заняли более выгодные позиции на донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России. «На донецком направлении подразделения „Южной“ группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Невельское Донецкой Народной Республики», — передает ведомство. Отмечается, что ВС РФ заняли более выгодные позиции и рубежи на направлении. Кроме того, по данным Минобороны, в населенных пунктах Белогоровка в ЛНР и Новомихайловка в ДНР военные России нанесли удары по формированиям 81-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. По информации ведомства, потери противника составили до 350 солдат. Также украинская армия потеряла четыре автомобиля, два танка и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Ранее сообщалось, что ВС РФ в зоне спецоперации освободили Орловку. Кроме того, также был освобожден населенный пункт Петровское, который расположен на авдеевском направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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