ВС РФ освободили второй населенный пункт в зоне СВО за сутки

ВС РФ освободили Орловку в зоне СВО
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ВС РФ освободили Орловку Фото:
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В ходе боевых действий 114-я бригада 1-го армейского корпуса ДНР успешно освободила населенный пункт Орловка. Об этом сообщил корреспондент Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Андрей Руденко.

«Доблестная 114 бригада 1-го АК ДНР взяла Орловку», — рассказал Руденко. Сообщение он опубликовал в своем telegram-канале.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее российские силы освободили населенный пункт Петровское, расположенный на авдеевском направлении. URA.RU рассказывало, какие населенные пункты ВС РФ освободили за последнюю неделю, а также публиковало карту.

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В ходе боевых действий 114-я бригада 1-го армейского корпуса ДНР успешно освободила населенный пункт Орловка. Об этом сообщил корреспондент Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Андрей Руденко. «Доблестная 114 бригада 1-го АК ДНР взяла Орловку», — рассказал Руденко. Сообщение он опубликовал в своем telegram-канале. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не был получен. Ранее российские силы освободили населенный пункт Петровское, расположенный на авдеевском направлении. URA.RU рассказывало, какие населенные пункты ВС РФ освободили за последнюю неделю, а также публиковало карту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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