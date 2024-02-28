ВС РФ освободили второй населенный пункт в зоне СВО за сутки

В ходе боевых действий 114-я бригада 1-го армейского корпуса ДНР успешно освободила населенный пункт Орловка. Об этом сообщил корреспондент Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Андрей Руденко.
«Доблестная 114 бригада 1-го АК ДНР взяла Орловку», — рассказал Руденко. Сообщение он
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. На момент публикации ответ не был получен.
Ранее российские силы освободили населенный пункт Петровское, расположенный на авдеевском направлении. URA.RU рассказывало, какие населенные пункты ВС РФ освободили за последнюю неделю, а также публиковало карту.
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