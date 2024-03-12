Shot раскрыл подробности о летчике, который увел горящий Ил-76 от домов

Shot: опытный 34-летний пилот спас жилые дома от горящего Ил-76
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МЧС. Центр спасательных операций Лидер на Ямале, мчс, ил-76
Ил-76 упал в Ивановской области после взлета Фото:
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Горящий самолет Ил-76 увел от жилых домов 34-летний опытный пилот. Об этом сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

«Ил-76 от населенных пунктов уводил 34-летний пилот, уроженец Оренбурга. Летчик был очень опытным, имел множество часов налета, родные гордились им», — говорится в канале.

Самолет упал 12 марта. Это произошло в Ивановской области. Есть несколько версий: попадание птицы и техническая неисправность. Все, кто был на борту, погибли, по предварительным данным. Более подробная информация — в материале URA.RU.

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Горящий самолет Ил-76 увел от жилых домов 34-летний опытный пилот. Об этом сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на источник. «Ил-76 от населенных пунктов уводил 34-летний пилот, уроженец Оренбурга. Летчик был очень опытным, имел множество часов налета, родные гордились им», — говорится в канале. Самолет упал 12 марта. Это произошло в Ивановской области. Есть несколько версий: попадание птицы и техническая неисправность. Все, кто был на борту, погибли, по предварительным данным. Более подробная информация — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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