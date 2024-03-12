Происшествия Shot раскрыл подробности о летчике, который увел горящий Ил-76 от домов Shot: опытный 34-летний пилот спас жилые дома от горящего Ил-76 12 марта 2024 в 16:25 Размер текста - 17 + Ил-76 упал в Ивановской области после взлета Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета В Ивановской области разбился военный Ил-76 Горящий самолет Ил-76 увел от жилых домов 34-летний опытный пилот. Об этом сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на источник. «Ил-76 от населенных пунктов уводил 34-летний пилот, уроженец Оренбурга. Летчик был очень опытным, имел множество часов налета, родные гордились им», — говорится в канале. Самолет упал 12 марта. Это произошло в Ивановской области. Есть несколько версий: попадание птицы и техническая неисправность. Все, кто был на борту, погибли, по предварительным данным. Более подробная информация — в материале URA.RU. Горящий самолет Ил-76 увел от жилых домов 34-летний опытный пилот. Об этом сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на источник. «Ил-76 от населенных пунктов уводил 34-летний пилот, уроженец Оренбурга. Летчик был очень опытным, имел множество часов налета, родные гордились им», — говорится в канале. Самолет упал 12 марта. Это произошло в Ивановской области. Есть несколько версий: попадание птицы и техническая неисправность. Все, кто был на борту, погибли, по предварительным данным. Более подробная информация — в материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям