Shot раскрыл подробности о летчике, который увел горящий Ил-76 от домов

Ил-76 упал в Ивановской области после взлета
новость из сюжетаВ Ивановской области разбился военный Ил-76
Горящий самолет Ил-76 увел от жилых домов 34-летний опытный пилот. Об этом сообщает telegram-канал Shot со ссылкой на источник.
«Ил-76 от населенных пунктов уводил 34-летний пилот, уроженец Оренбурга. Летчик был очень опытным, имел множество часов налета, родные гордились им», — говорится в канале.
Самолет упал 12 марта. Это произошло в Ивановской области. Есть несколько версий: попадание птицы и техническая неисправность. Все, кто был на борту, погибли, по предварительным данным. Более подробная информация — в материале URA.RU.
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