Военный самолет Ил-76 упал в Ивановской области, 15 человек погибли: главное и причины

Минобороны РФ: 15 человек погибли при крушении Ил-76 в Ивановской области
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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, сброс воды, ил-76, самолет, военно-транспортный самолет
По одной из версий, в двигатель самолета попала птица (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Ивановской области разбился военный Ил-76

Военный самолет Ил-76 упал в Ивановской области. На борту было 15 человек, по данным источников, они все погибли. URA.RU приводит главные новости о ЧП.

  • Ил-76 упал после взлета. У него загорелся двигатель. В Иваново отправлена комиссия Главного командования ВКС России.
  • Самолет совершал учебный полет. Он взлетел с аэропорта «Северный» и пробыл в воздухе несколько минут. Во время разворота у него загорелся двигатель, пишет telegram-канал Baza.
  • По одной версий, в двигатель попала птица, передает telegram-канал Mash. Канал Shot пишет о технической неисправности. Минобороны РФ пока не называет точную причину.
  • На борту находилось 15 человек: восемь членов экипажа и семь пассажиров. Об этом сообщает Минобороны РФ. По данным источников СМИ, речь идет о 12 человек. По предварительным данным, все члены экипажа и пассажиры погибли.
  • На месте крушения уже стали находить тела погибших, там летают два вертолета. Как пишет telegram-канал Readovka, экипаж судна до последнего уводил самолет от населенных пунктов.

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Военный самолет Ил-76 упал в Ивановской области. На борту было 15 человек, по данным источников, они все погибли. URA.RU приводит главные новости о ЧП.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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