Военный самолет Ил-76 упал в Ивановской области, 15 человек погибли: главное и причины

Минобороны РФ: 15 человек погибли при крушении Ил-76 в Ивановской области

12 марта 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

По одной из версий, в двигатель самолета попала птица (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Ивановской области разбился военный Ил-76 Военный самолет Ил-76 упал в Ивановской области. На борту было 15 человек, по данным источников, они все погибли. URA.RU приводит главные новости о ЧП. Ил-76 упал после взлета. У него загорелся двигатель. В Иваново отправлена комиссия Главного командования ВКС России.

Самолет совершал учебный полет. Он взлетел с аэропорта «Северный» и пробыл в воздухе несколько минут. Во время разворота у него загорелся двигатель, пишет telegram-канал Baza.

По одной версий, в двигатель попала птица, передает telegram-канал Mash. Канал Shot пишет о технической неисправности. Минобороны РФ пока не называет точную причину.

На борту находилось 15 человек: восемь членов экипажа и семь пассажиров. Об этом сообщает Минобороны РФ. По данным источников СМИ, речь идет о 12 человек. По предварительным данным, все члены экипажа и пассажиры погибли.

На месте крушения уже стали находить тела погибших, там летают два вертолета. Как пишет telegram-канал Readovka, экипаж судна до последнего уводил самолет от населенных пунктов.

Военный самолет Ил-76 упал в Ивановской области. На борту было 15 человек, по данным источников, они все погибли. URA.RU приводит главные новости о ЧП.