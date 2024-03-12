В Нижегородской области потушили нефтебазу, атакованную беспилотниками ВСУ

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Пожар на Кстовской промзоне ликвидирован Фото:
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Ликвидировано возгорание на одной из установок по переработке нефти в Кстовской промзоне в Нижегородской области. Ранее на нее была совершена атака беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Глеб Никитин.

«Возгорание ликвидировали», — заявил Никитин в своем telegram-канале. Согласно данным Роспотребнадзора, в зоне жилой застройки в воздухе не было установлено превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Губернатор Нижегородской области отметил, что утром 12 марта на объект топливно-энергетического комплекса на Кстовской промзоне была совершена атака БПЛА. На место прибыли спецслужбы и необходимые силы для ликвидации возгорания. Также для тушения был задействован пожарный поезд Горьковской железной дороги. По оперативной информации, сотрудники эвакуированы, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что беспилотник атаковал «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Нижегородской области. На территории произошел пожар, пострадавших нет.

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Ликвидировано возгорание на одной из установок по переработке нефти в Кстовской промзоне в Нижегородской области. Ранее на нее была совершена атака беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Глеб Никитин. «Возгорание ликвидировали», — заявил Никитин в своем telegram-канале. Согласно данным Роспотребнадзора, в зоне жилой застройки в воздухе не было установлено превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Губернатор Нижегородской области отметил, что утром 12 марта на объект топливно-энергетического комплекса на Кстовской промзоне была совершена атака БПЛА. На место прибыли спецслужбы и необходимые силы для ликвидации возгорания. Также для тушения был задействован пожарный поезд Горьковской железной дороги. По оперативной информации, сотрудники эвакуированы, пострадавших нет. Ранее сообщалось, что беспилотник атаковал «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Нижегородской области. На территории произошел пожар, пострадавших нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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