В Нижегородской области потушили нефтебазу, атакованную беспилотниками ВСУ

Ликвидировано возгорание на одной из установок по переработке нефти в Кстовской промзоне в Нижегородской области. Ранее на нее была совершена атака беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Глеб Никитин.
«Возгорание ликвидировали», — заявил Никитин в своем telegram-канале. Согласно данным Роспотребнадзора, в зоне жилой застройки в воздухе не было установлено превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ.
Губернатор Нижегородской области отметил, что утром 12 марта на объект топливно-энергетического комплекса на Кстовской промзоне была совершена атака БПЛА. На место прибыли спецслужбы и необходимые силы для ликвидации возгорания. Также для тушения был задействован пожарный поезд Горьковской железной дороги. По оперативной информации, сотрудники эвакуированы, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что беспилотник атаковал «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Нижегородской области. На территории произошел пожар, пострадавших нет.
Ликвидировано возгорание на одной из установок по переработке нефти в Кстовской промзоне в Нижегородской области. Ранее на нее была совершена атака беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Глеб Никитин. «Возгорание ликвидировали», — заявил Никитин в своем telegram-канале. Согласно данным Роспотребнадзора, в зоне жилой застройки в воздухе не было установлено превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Губернатор Нижегородской области отметил, что утром 12 марта на объект топливно-энергетического комплекса на Кстовской промзоне была совершена атака БПЛА. На место прибыли спецслужбы и необходимые силы для ликвидации возгорания. Также для тушения был задействован пожарный поезд Горьковской железной дороги. По оперативной информации, сотрудники эвакуированы, пострадавших нет. Ранее сообщалось, что беспилотник атаковал «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Нижегородской области. На территории произошел пожар, пострадавших нет.