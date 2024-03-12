Происшествия В Нижегородской области потушили нефтебазу, атакованную беспилотниками ВСУ 12 марта 2024 в 16:39 Размер текста - 17 + Пожар на Кстовской промзоне ликвидирован Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ликвидировано возгорание на одной из установок по переработке нефти в Кстовской промзоне в Нижегородской области. Ранее на нее была совершена атака беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Глеб Никитин. «Возгорание ликвидировали», — заявил Никитин в своем telegram-канале . Согласно данным Роспотребнадзора, в зоне жилой застройки в воздухе не было установлено превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Губернатор Нижегородской области отметил, что утром 12 марта на объект топливно-энергетического комплекса на Кстовской промзоне была совершена атака БПЛА. На место прибыли спецслужбы и необходимые силы для ликвидации возгорания. Также для тушения был задействован пожарный поезд Горьковской железной дороги. По оперативной информации, сотрудники эвакуированы, пострадавших нет. Ранее сообщалось, что беспилотник атаковал «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Нижегородской области. На территории произошел пожар, пострадавших нет. Ликвидировано возгорание на одной из установок по переработке нефти в Кстовской промзоне в Нижегородской области. Ранее на нее была совершена атака беспилотников. Об этом сообщил губернатор области Глеб Никитин. «Возгорание ликвидировали», — заявил Никитин в своем telegram-канале. Согласно данным Роспотребнадзора, в зоне жилой застройки в воздухе не было установлено превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Губернатор Нижегородской области отметил, что утром 12 марта на объект топливно-энергетического комплекса на Кстовской промзоне была совершена атака БПЛА. На место прибыли спецслужбы и необходимые силы для ликвидации возгорания. Также для тушения был задействован пожарный поезд Горьковской железной дороги. По оперативной информации, сотрудники эвакуированы, пострадавших нет. Ранее сообщалось, что беспилотник атаковал «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Нижегородской области. На территории произошел пожар, пострадавших нет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям